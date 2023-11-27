Une approche inédite pour les cérémonies d ’ avant-match de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le but : renforcer le lien entre les joueurs et les supporters

Le concept a été pleinement adopté au Stade de Boston

Cette Coupe du Monde de la FIFA 2026™ se veut grandiose et inclusive et le nouveau protocole d’avant-match en est la parfaite illustration. Le nouveau concept de cérémonie « à 360 degrés » permet à chaque supporter présent dans les tribunes de se sentir impliqué à l’aide de bannières aux couleurs des drapeaux nationaux et d’éléments disposés sur le terrain ; l’objectif étant d’offrir une expérience unique et immersive depuis chaque siège du stade.

Parmi les nouveautés, titulaires et remplaçants participent désormais ensemble à la cérémonie d’avant-match. Réunis au centre du terrain autour d’une même banderole portant le message « Le football unit le monde », ils ne font plus qu’un au moment où retentissent les hymnes nationaux. Dans les tribunes, des dizaines de milliers de supporters prennent alors le relais. À Boston, avant Écosse-Haïti, plus de 60 000 spectateurs ont ainsi partagé ce moment de communion rare. Un avant-goût de ce que la Tartan Army pourra revivre ce 21 juin face au Maroc.

Quand tout un stade chante d'une seule voix Previous 01 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 02 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 03 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 04 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 05 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 06 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 07 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 Next

Lorsque les premières notes de Flowers of Scotland ont parcouru les tribunes, les milliers de supporters écossais présents ont répondu d'une seule voix. Vingt-huit ans après la dernière participation de leur sélection à une Coupe du Monde de la FIFA, l'émotion était palpable dans tout le Stade de Boston. Parmi eux se trouvait Rod Stewart, légende du rock. « Flowers of Scotland me prend aux tripes à chaque fois. Je n’ai malheureusement pas pu le chanter car j’ai une laryngite. J’ai même dû annuler un concert hier à cause de cela. Mais absolument personne n’aurait pu m’empêcher d’aller à ce match, surtout pas mes fils qui m’accompagnent », confiait-il au micro de la FIFA à la mi-temps du match finalement remporté 1-0 par les hommes de Steve Clarke. « L’ambiance est absolument magnifique. La FIFA , les Etats-Unis, le Mexique, et le Canada font de cette Coupe du Monde une merveille. Un spectacle sans pareil. »

Comme Rod Stewart, David, 43 ans, a fait le voyage jusqu’à Boston avec Murray, son fils. « C’est mon baptême du feu, j’avais 15 ans lors de la dernière Coupe du Monde à laquelle l’Écosse a participé. Je ne voulais pas louper ce moment », explique-t-il, après s’être décidé deux semaines avant le coup d’envoi. « J’ai vécu énormément de Flowers of Scotland dans ma vie, mais celui-là était vraiment spécial. Le coucher de soleil, l’éclairage, tous ces supporters chantant à l’unisson… C’était tout simplement magique. »

« Le nouveau protocole renforce, je trouve, ce sentiment de communion. Impliquer les remplaçants dans cette cérémonie a vraiment du sens à mes yeux : tout le monde participe à la fête, et cela vaut non seulement pour les joueurs mais aussi pour tous les fans » ajoute-t-il. « C’est la magie de la Coupe du Monde, celle de réunir tout le monde, peu importe qui vous êtes et d’où vous venez »

Du haut de ses 12 ans, Murray a déjà vécu de grands moments dans sa vie de fan. En octobre 2025, il a même eu la chance d’accompagner Scott McTominay sur la pelouse d’Hampden Park lors d’un match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA face à la Biélorussie. Mais le bonheur d’être à Boston paraît encore plus grand si on s’en fie à son grand sourire : « C’est tout simplement génial d’être ici », explique-t-il. « Ce que j’ai ressenti lors du match ? De la fierté et du bonheur. Comme le dit papa, on a le sentiment de faire partie de l’histoire. Et ce «Flowers of Scotland » était tellement beau, tellement bruyant… »

June, originaire de Paisley, a également donné la voix. Pour ses 80 ans, ses enfants lui ont offert ce voyage d’une vie. « Je suis complètement conquise par cette Coupe du Monde. J’aime beaucoup le football, mais j’aime encore plus l’équipe d’Ecosse. Et pouvoir assister à son retour en Coupe du Monde est un véritable cadeau », avoue-t-elle. « J’ai évidemment chanté notre Flowers of Scotland qui a sonné particulièrement juste en cette occasion. Toute la cérémonie d’avant-match m’a semblé réussi. On a coutume de dire ‘c’était mieux avant ’, mais là ce n’est pas le cas ! ». « Parfois, les changements ont du bon. Je trouve cela juste que les remplaçants soient désormais inclus dans la cérémonie. Une équipe, ce n’est pas seulement le onze de départ », ajoute Lynn, sa fille, également ravie de son voyage à Boston. « Nous vivons une expérience fantastique ici. L’ambiance a été extraordinaire samedi, mais c’est autant grâce aux supporters écossais qu’aux fans haïtiens, eux aussi incroyables. À mes yeux, seuls deux univers ont ce pouvoir de rassembler : le football et la musique. »

C’est ni Rod Stewart, ni Simon, 25 ans, fervent supporter de l’équipe d’Ecosse et joueur de Cornemuse qui diront le contraire. C’est évidemment avec son instrument dans ses bagages que le jeune homme a fait le voyage jusqu’à Boston : « C’est un instrument compliqué à maîtriser, mais Flowers of Scotland n’est pas un morceau compliqué à jouer », explique-t-il. « Je préfère définitivement le jouer que de le chanter, sauf quand il s’agit d’un match de Coupe du Monde », souligne-t-il, lui aussi heureux de voir les remplaçants autant que les fans participer à la fête.