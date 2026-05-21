La Semaine mondiale du football s’ouvre par un match amical au siège de la FIFA

La campagne « Be Active » encourage les enfants à avoir une activité physique pour mener une vie plus saine et plus heureuse

Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA : « La Semaine mondiale du football est un événement particulier qui incarne le caractère universel de ce sport »

Pour la FIFA Legend Nuno Gomes, le football donne confiance aux enfants et leur transmet des compétences psychosociales utiles

Ce match amical coïncide également avec le 122e anniversaire de la FIFA

Des membres de la direction et du personnel de la FIFA ont participé hier à un match amical sur le terrain de l’Estádio Pelé, au siège de la FIFA à Zurich (Suisse), afin de célébrer le coup d’envoi de la Semaine mondiale du football et de soutenir la campagne « Be Active », qui vise à encourager les enfants et les amateurs de football du monde entier à faire davantage d’exercice physique.

« La Semaine mondiale du football est un événement particulier qui incarne le caractère universel de ce sport, pratiqué partout dans le monde au sein de nos 211 associations membres », a déclaré Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, avant de rejoindre ses collègues sur le terrain. « Il s’agit d’une initiative que le Président de la FIFA a lancée en 2024. Elle coïncide également avec une date particulière, puisque la FIFA fête aujourd’hui ses 122 ans d’existence. C’est donc un moment idéal pour célébrer la Semaine mondiale du football. »

La Semaine mondiale du football célébrée au siège de la FIFA 02:10

Cette année, la Semaine mondiale du football a pour crédo le slogan « Be Active », un message qui sera également mis en avant lors des prochaines compétitions mondiales de la FIFA.

« Lors de la Coupe du Monde 2026, la campagne ‘Be Active’ sera visible dans les 16 stades qui accueilleront des matches », a ajouté le Secrétaire Général de la FIFA. « Il y aura bien entendu la ‘dance cam’, grâce à laquelle les spectateurs pourront montrer leur talent de danseur pendant la rencontre, mais nous aurons aussi des activités de football de base en marge des matches. Les équipes engagées seront également impliquées. »

Organisée par la FIFA et l’Organisation mondiale de la Santé et lancée pour la première fois lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, la campagne « Be Active » encourage les enfants à bouger davantage et à pratiquer une activité physique pendant au moins 60 minutes chaque jour afin de mener une vie plus saine et plus heureuse.

« Il faut encourager les enfants à faire de l’exercice et à jouer au football : c’est important pour eux, car cela leur permet de rester en bonne santé, de prendre confiance en eux et de s’amuser », a déclaré l’ancien attaquant portugais Nuno Gomes. « Le football est aussi un excellent moyen de nouer contact avec d’autres personnes et d’autres cultures… Il permet d’apprendre à connaître les autres et à se comporter en bons êtres humains, comme nous devrions tous le faire. »

Seyni Ndir Seck, ancienne capitaine de l’équipe féminine du Sénégal, a ajouté : « Je pense qu’il est très important que les enfants soient actifs, car on dit : un esprit sain dans un corps sain. Je recommande aux enfants de faire de l’exercice afin d’avoir confiance en eux. »