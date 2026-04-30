La campagne « Be Active » fait rêver les enfants des Premières Nations

Une quarantaine d’enfants des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Wautuh sont venus prêter main-forte aux FIFA Legends

L’ancien joueur des Whitecaps FC et le défenseur international canadien Jackson Farmer ont animé des sessions

Les jeunes ont participé à un stage organisé en marge du tournoi des délégués du Congrès de la FIFA

Des dizaines d’enfants ont pris part à la grande fête du football organisée en amont du 767676 Quelques grands noms étaient également présents pour participer à des ateliers techniques à l’occasion du lancement de la campagne « Be Active » pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Âgés de huit à douze ans, des enfants issus des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh ont bénéficié des conseils avisés de deux anciens des Vancouver Whitecaps, Russell Teibert et Jackson Farmer. Au travers de ces exercices, ils ont découvert que l’activité contribue à leur santé physique et mentale.

Arborant pour l’occasion les maillots jaunes de la campagne, les participants ont contribué au lancement de cette nouvelle édition de « Be Active ». Ce programme conçu par la FIFA et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a pour objectif de rappeler que les enfants doivent faire au moins 60 minutes d’exercice physique tous les jours.

Des dirigeants des Premières Nations ont également assisté aux festivités, à l’image du chef Wayne Sparrow de la Bande indienne de Musqueam, du président Wilson Williams de la nation Squamish et du chef Justin Sky George de la nation Tsleil-Waututh.

« Les jeunes des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh nous ont rejoint pour taper dans le ballon, s’amuser et bouger. Le message est simple : levez-vous et faites de l’exercice ! C’était le thème de notre journée », explique Teibert.

« Pour ces jeunes, c’est formidable de venir ici et de passer du temps avec des FIFA Legends, à quelques semaines de la compétition la plus importante jamais organisée à Vancouver. La Coupe du Monde 2026 s’annonce comme un grand mouvement. Aujourd’hui, nous en avons vu les premières retombées : cet événement va faire rêver les futures générations. »

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« Quelle belle journée ! Grâce au sport et au football, nous nous sommes rassemblés dans un état d’esprit très proche de ce que nous allons vivre au cours des deux prochains mois », ajoute Farmer. « Nos trois nations, Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh, se sont réunies pour courir et s’amuser ensemble. Je pense que les enfants étaient contents de rencontrer des FIFA Legends. »