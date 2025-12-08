Des séminaires en Bolivie et au Paraguay pour renforcer la professionnalisation des clubs

Dans le cadre de son programme mondial de professionnalisation, la FIFA a organisé deux séminaires en gestion des clubs en Bolivie et au Paraguay

Plusieurs dirigeants de clubs et de fédérations ont suivi les sessions axées sur la gouvernance, les opérations et le développement durable

Le séminaire paraguayen a fait une large place aux nouvelles règles de fair-play financier souhaitées par la FIFA et l’APF

Dans le cadre du programme FIFA Campus – Les bases de la gestion des clubs, actuellement déployé sur le continent américain, la FIFA a organisé deux séminaires en Bolivie (24-25 novembre 2025) et au Paraguay (27-28 novembre 2025).

Les sessions proposées s’inscrivaient également dans le cadre du programme de professionnalisation des ligues et des clubs de la FIFA, qui vise à améliorer les normes et consolider les bases opérationnelles des clubs du monde entier.

Pendant deux jours en Bolivie, les participants ont suivi un programme éclectique portant sur la gouvernance, les opérations, les finances, le marketing et la communication, et la planification stratégique. L’événement, qui a réuni des dirigeants de fédérations et clubs locaux, s’est concentré sur la mise en place de solides structures de gestion pour accompagner une croissance à long terme.

Séminaire en gestion des clubs en Bolivie (24-25 Novembre 2025) Previous 01 / 03 FIFA Club Management Workshop in Bolivia (24-25 November 2025) - 1 02 / 03 FIFA Club Management Workshop in Bolivia (24-25 November 2025) - 2 03 / 03 FIFA Club Management Workshop in Bolivia (24-25 November 2025) - 3 Next

Au Paraguay, le programme s’est en outre attardé sur les nouvelles règles de fair-play financier que la Fédération Paraguayenne de Football entend développer et introduire, avec le soutien de la FIFA. Les dirigeants de clubs et les représentants des associations membres présents ont ainsi pu se familiariser avec des outils et des conseils pratiques pour améliorer la conformité, la durabilité et les normes opérationnelles.

Ornella Desirée Bellia, directrice de la sous-division Football professionnel de la FIFA, dresse un bilan positif à l’issue de cette séquence : « Grâce aux bases de la gestion des clubs et au programme de professionnalisation des ligues et des clubs de la FIFA, nous continuons de renforcer les fondamentaux du football professionnel dans la région, en donnant aux clubs et aux associations membres les outils dont ils ont besoin pour se développer durablement et appliquer les meilleures pratiques. »

Séminaires en gestion des clubs au Paraguay (27-28 Novembre 2025) Previous 01 / 03 FIFA Club Management Workshop in Paraguay (27-28 November 2025) - 4 02 / 03 FIFA Club Management Workshops in Paraguay (27-28 November 2025) - 2 03 / 03 FIFA Club Management Workshop in Paraguay (27-28 November 2025) - 3 Next

Jair Bertoni, directeur de la sous-division Associations membres pour les Amériques, est lui aussi revenu sur cette expérience : « Le professionnalisme est au cœur du développement du football. C’est un élément essentiel à la mise en place d’un écosystème dynamique. Le renforcement des compétences et des connaissances joue un rôle crucial dans ce processus. À travers des initiatives comme les bases de la gestion des clubs, nous aidons les clubs et les associations membres à se renforcer dans des domaines clés, des finances au marketing en passant par la structure organisationnelle et les opérations quotidiennes. L’implication, la réactivité et l’intérêt des participants ont également permis de réfléchir à de nouvelles façons d’améliorer l’administration de leurs championnats nationaux de haut niveau. Cette collaboration représente une nouvelle étape importante dans la mise en place d’environnements footballistiques plus durables et plus compétitifs dans les Amériques. Nous entendons continuer à travailler au déploiement de cette initiative dans d’autres pays de la région. »

Ces séminaires témoignent de la volonté de la FIFA d’encourager une croissance durable, une gouvernance sérieuse et l’excellence professionnelle partout dans le monde.