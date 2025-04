Séminaire FIFA-PSSI : vers un football plus sûr en Indonésie

La FIFA et la Fédération Indonésienne de Football (PSSI) ont organisé conjointement un séminaire sur le renforcement des compétences en matière de sûreté et de sécurité dans les stades

Cette initiative est la conséquence directe du drame survenu au stade Kanjuruhan en 2022

Erick Thohir, le président de la PSSI, a remercié la FIFA pour son soutien

La FIFA et la Fédération Indonésienne de Football (PSSI) continuent de renforcer leur collaboration au service de la sûreté et de la sécurité du football dans le pays. Le récent séminaire organisé conjointement par les deux organisations à Djakarta s’inscrit dans cette logique. Cet événement visait en effet à mettre en phase les infrastructures de football indonésiennes avec les normes de sûreté et de sécurité internationales.

Intitulé « Renforcement des compétences en matière de sûreté et de sécurité dans les stades », le séminaire FIFA-PSSI s’est déroulé du 24 au 26 mars 2025 à l’université Mandiri, sous l’égide d’un protocole d’accord entre les deux institutions. Ce document, qui couvre également l’ouverture du bureau de la FIFA à Djakarta en novembre 2023, est une conséquence directe du drame au cours duquel 135 personnes avaient perdu la vie au stade Kanjuruhan, dans l’est de Java, au mois d’octobre 2022.

Depuis, le gouvernement indonésien a mené des travaux de rénovation dans 21 stades. Le président de l'Indonésie, Prabowo Subianto, s’est personnellement rendu à 17 inaugurations, en mars 2025. Toutefois, le séminaire FIFA-PSSI avait pour but de s’assurer que tous les aspects de la gestion des stades en Indonésie soient désormais conformes aux meilleures pratiques internationales.

Dans le cadre de cette collaboration, la FIFA a mené l’année dernière une étude de faisabilité exhaustive dans chacun des 21 stades rénovés. Un rapport et une série de recommandations en ont été tirés afin d’accompagner le pays dans le développement de ses normes de sûreté et de sécurité dans les stades. Au-delà de l’aspect matériel, l’objectif est ici de faire en sorte que tous les supporters qui se rendent au stade aient l’assurance de ne courir aucun danger. Ce droit fondamental à la sécurité représente un aspect essentiel des opérations des stades.

« C’est une étape importante et nous tenons à exprimer notre gratitude à la FIFA, qui soutient le développement des ressources humaines dans le football indonésien », a déclaré Erick Thohir, le président de la PSSI. « Ce séminaire est une initiative conjointe en faveur de la sûreté, de la sécurité et du confort des joueurs et des arbitres, mais aussi – et surtout – des supporters et des amoureux du football en Indonésie. Nous souhaitons que les supporters puissent assister aux rencontres en toute tranquillité, en sachant qu’une fois la partie terminée, ils pourront rentrer en toute sécurité auprès de leur famille. »

Parmi les 130 participants, citons des représentants du ministère des Travaux publics, des architectes, de dirigeants de la ligue, des clubs et des équipes en charge de la gestion des stades.

De nombreux experts mondiaux se sont exprimés au cours de ce séminaire : Ben Veenbrink (The Stadium Consultancy), consultant de la FIFA, Hidde Salverda, directeur des opérations de la Johan Cruijff Arena, Ken Scott (MBE), directeur de l’autorité d’inspection de la sûreté et de la sécurité dans les stades, Lavin Vignesh, responsable du développement du bureau régional de la FIFA, ou encore Adi Nugroho, directeur de la sûreté et de la sécurité des infrastructures de la PSSI.

Les infrastructures et la conception des stades figuraient parmi les grands thèmes abordés dans le cadre d’une approche plus globale de la sécurité dans le football, au même titre que l’octroi de licence et la certification, la gestion de la sûreté des événements et des jours de match, la maintenance et la commercialisation des stades, et les stratégies d’utilisation multifonctionnelle.