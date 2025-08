Les Caraïbes réunies aux Bahamas pour des séminaires sur la gouvernance financière

Les deux événements ont eu lieu à la mi-décembre

Les discussions ont été menées par l’équipe de gouvernance financière de la FIFA, des auditeurs externes et les membres du bureau régional de la FIFA à la Barbade

La FIFA a récemment publié un Guide de gouvernance financière qui détaille les principes clés de la gestion des fonds versés par la FIFA

Réparties en deux groupes, 22 associations membres des Caraïbes se sont retrouvées à Nassau (Bahamas) du 13 au 15 décembre ainsi que du 18 au 20 décembre afin de participer à deux séminaires sur la gouvernance financière. Dans la droite ligne de l’objectif de Gianni Infantino, le Président de la FIFA, visant à rendre le football véritablement mondial et à accroître la compétitivité à l’échelle internationale, le soutien financier offert par la FIFA à ses associations membres et aux confédérations a considérablement augmenté depuis le lancement du programme de développement Forward en 2016. Dans le cadre de cette initiative, la FIFA procède à un audit central annuel de toutes les associations membres et confédérations qui ont reçu des fonds l’année précédente.

Deux cycles du programme ont déjà été menés à bien depuis sa création en 2016, avec plus de USD 2,8 milliards engagés dans divers projets répondant aux besoins spécifiques des six confédérations et 211 associations membres à l’échelle locale.

Le nouveau cycle 3.0 de FIFA Forward, qui a débuté en janvier 2023 et durera quatre ans, prévoie une augmentation de près de 30% des investissements dans le développement du football. Il s’agit d’une conséquence directe du renforcement de la gouvernance et de la structure financière de la nouvelle FIFA, amorcée en 2016. Une part importante de ces investissements doivent permettre de contribuer à la réalisation de l’objectif de la FIFA visant à compter 60 millions de femmes et jeunes filles impliquées dans le football d’ici la fin de ce cycle, en 2026. Les séminaires tels que ceux organisés aux Bahamas sont essentiels pour faire en sorte que les ressources allouées aient les répercussions les plus positives possible et que les principes du Guide de gouvernance financière soient respectés :

Crédibilité

Transparence

Responsabilité

Outre l'importance d'une planification et d'une budgétisation appropriées, les participants ont également reçu une formation sur la meilleure façon d'utiliser un logiciel de comptabilité pour séparer les différents types de coûts FIFA Forward. Christoph Suppiger Chef du département Gouvernance Financière de la FIFA

Ces rencontres ont été animées par le personnel de l’équipe de gouvernance financière de la FIFA, des auditeurs externes et les membres du bureau régional de la FIFA à la Barbade, chargés de fournir aux associations membres de la région le soutien financier et technique nécessaire à la réalisation de leurs projets de développement.

Les sessions ont débuté par une présentation du Guide de gouvernance financière, qui énonce les directives et recommandations applicables pour renforcer les structures de gouvernance financière au sein des associations membres et confédérations, ainsi que les procédures découlant des principes de bonne gouvernance.

Un auditeur a également présenté aux deux groupes les bonnes pratiques de contrôle des risques et la manière dont chaque association membre peut se préparer en vue de son audit central.

Le deuxième jour, des discussions théoriques ont été menées sur la planification et la budgétisation, puis un exercice en groupe a permis aux participants de mettre ces enseignements en pratique.

Des représentants de la Concacaf ont en outre présenté une étude de cas sur la planification des dépenses pour l’organisation de matches internationaux. En effet, bon nombre des associations membres présentes sont situées sur une île, ce qui entraîne des difficultés logistiques pour se rendre aux compétitions internationales senior et de jeunes, dans le football masculin comme féminin, mais aussi dans le beach soccer et le futsal.

"Les séminaires sont une excellente occasion de nous rapprocher des associations membres et de passer en revue leur situation financière ainsi que les défis auxquels elles font face", a expliqué Jair Bertoni, directeur régional de la FIFA pour les Amériques.

"Elles veulent de plus en plus développer le football et, dans ce cadre, permettre la participation de toutes leurs sélections aux compétitions internationales. Mais pour cela, elles doivent aussi mettre en œuvre leurs activités et opérations en fonction de leurs ressources financières. Il leur faut donc tenir compte des principes de planification, de budgétisation et de gestion financière transparente. Avec la Concacaf, nous voulons trouver des solutions concrètes pour parvenir à un bon équilibre et permettre aux fédérations de favoriser la pratique du football tout en étant efficaces et responsables d’un point de vue financier. Les participants sont en tout cas apparus très motivés. Une première étape importante a été franchie."

Ces séminaires dans les Caraïbes font suite à une série d’événements similaires organisés au Sénégal, au Rwanda, en Indonésie et en Nouvelle-Calédonie au cours des six derniers mois.

Devron Poyer, Secrétaire Général de la Fédération de Football de Saint-Vincent-et-les-Grenadines "L'atelier sur la gouvernance financière a été exceptionnel. Les présentations et les sujets abordés ont été minutieusement préparés et très pertinents dans notre contexte, alors que nous planifions notre budget pour l'année à venir. Le soutien apporté par la FIFA sera très bénéfique pour le développement du football à Saint-Vincent dans les années à venir." Firas Idheleih, Secrétaire Général de la Fédération de Football de Îles Vierges américaines "L'impact de ce séminaire sur la planification financière des Associations Membres est énorme. Le fait d'être formé par des experts de la FIFA dans leur domaine a permis de souligner l'importance des procédures et des contrôles en place. Nous avons beaucoup appris sur la manière de planifier correctement les demandes de projet et sur le temps nécessaire pour créer et soumettre des propositions de budget pour l'approbation du financement." "Le soutien de la FIFA me permet de savoir que mon pays est sur la bonne voie pour avoir des finances saines à long terme. La FIFA est un leader mondial ; le fait d'avoir ses ressources et ses conseils à portée de main nous permet d'élever notre professionnalisme et notre réussite à un niveau supérieur." Jabari Wilmott, comptable à la Fédération des Bahamas "L'atelier a été extrêmement bénéfique pour moi en tant que responsable des finances de mon Association Membre. Il a permis de clarifier les attentes de la FIFA et de mettre l'accent sur les ressources qui sont en place pour nous aider dans nos opérations quotidiennes. De plus, il a fourni aux fédérations une plateforme pour discuter des défis que nous pouvons rencontrer et entamer des conversations sur la façon dont les solutions peuvent être mises en œuvre.

