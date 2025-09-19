Les responsables du football africain se réunissent au siège de la Fédération Égyptienne de Football rénové grâce au fonds FIFA Forward

Situé dans la Ville du 6 octobre, le siège de la Fédération Égyptienne de Football a accueilli le programme exécutif de la CAF pour les responsables du football

Les locaux ont bénéficié d’une rénovation grâce à un financement de USD 6,65 millions de FIFA Forward versé en trois phases

Pouvant désormais accueillir des réunions et des séances d’entraînement ainsi que servir d’hébergement, le centre technique de la fédération constitue un véritable pôle de développement pour le football africain

Cette semaine, du 15 au 17 septembre, la CAF a organisé un séminaire pour son programme exécutif à destination des responsables du football. L’événement s’est tenu au siège de la Fédération Égyptienne de Football (EFA), dans la Ville du 6 octobre. Des représentants des associations membres de la CAF, de clubs et d’organisations du football se sont rassemblés pour l’occasion, ce qui illustre le rôle croissant du site dans la région en tant que pôle de partage de connaissances et de renforcement des compétences.

Officiellement inaugurés par Gianni Infantino, le Président de la FIFA, en novembre 2021, le centre technique et le siège de l’EFA ont depuis bénéficié de plus amples rénovations financées grâce au fonds FIFA Forward. Au total, la Commission de Développement de la FIFA a approuvé un versement en trois phases de USD 6,65 millions pour permettre au site d’accueillir des programmes de développement et d’autres événements de grande envergure du football africain.

« Le programme Forward de la FIFA nous permet non seulement de construire de nouvelles installations, mais également de créer des opportunités de formation, de renforcement du leadership et de croissance à long terme pour le football africain », se réjouit Gelson Fernandes, directeur régional de la FIFA pour l’Afrique et directeur adjoint de la division des Associations membres de la FIFA. « Le siège de la Fédération Égyptienne de Football illustre à la perfection les retombées positives en matière de renforcement des compétences liées à l’investissement dans les infrastructures. Ce genre de projet permet à la CAF et ses associations membres de dessiner l’avenir du football. » Le programme exécutif de la CAF pour les responsables du football est destiné à renforcer les compétences en leadership et en gestion dans le football africain. L'objectif est d’accompagner les dirigeants et dirigeantes de fédérations, de clubs et autres associations du secteur pour soutenir une croissance durable.

« Il s’agit de la deuxième édition du programme exécutif de la CAF pour les responsables du football. En plus de favoriser le renforcement des compétences au sein de nos fédérations et de nos clubs, cette belle initiative offre à l’Afrique un avantage compétitif au niveau mondial en développant les futurs leaders qui façonneront l’avenir du football », déclare Véron Mosengo-Omba, secrétaire général de la CAF. « La croissance et le développement du football en Afrique doivent passer par une collaboration entre la CAF, les associations membres, la FIFA, les gouvernements et le secteur privé. Nous sommes reconnaissants envers la Fédération Égyptienne de Football de nous avoir ouvert ses portes pour accueillir ce programme de grande envergure. Avec le soutien du fonds Forward de la FIFA, elle a fait de ces installations un centre de pointe. »

L’organisation du séminaire au siège de l’EFA montre que les investissements du fonds Forward de la FIFA sont utilisés pour doter les associations membres de nouvelles installations et offrir des opportunités concrètes de formation et de renforcement des compétences.