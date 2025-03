Des séminaires de la FIFA sur la gestion des clubs au Nicaragua et au Suriname

Cette initiative mondiale vise à soutenir la croissance et la professionnalisation des clubs , conformément aux Objectifs stratégiques 2023-2027 de la FIFA pour un football mondial

La FIFA travaille en étroite collaboration avec les fédérations de football du Nicaragua et du Suriname

Les séminaires mis en place soulignent l’engagement de la FIFA à favoriser la professionnalisation du football dans ces deux pays

Concacaf en organisant la semaine dernière deux séminaires de la FIFA sur la gestion des clubs, un à Managua et un à Paramaribo, respectivement capitales du Nicaragua et du Suriname.

Cette initiative mondiale vise à soutenir la croissance et la professionnalisation des clubs, conformément aux Objectifs stratégiques 2023-2027 pour un football mondial, et fait partie intégrante de la vision de l’instance visant à créer un écosystème footballistique plus compétitif et équilibré. Un championnat correctement structuré présente deux avantages essentiels : il permet aux joueurs, entraîneurs et arbitres de s’épanouir en évoluant dans un environnement compétitif, mais également d’accompagner son propre développement en attirant sponsors et supporters.

En mettant l’accent sur la professionnalisation et la croissance du football de clubs, la FIFA entend permettre à un plus grand nombre de joueurs, de clubs et d’équipes nationales d’évoluer au plus haut niveau, afin de faire progresser le football tant au niveau régional que mondial. Manuel Quintanilla, président de la Fédération Nicaraguayenne de Football (FENIFUT), était présent lors du séminaire organisé à Managua. De leur côté, le secrétaire général de la Fédération Surinamaise de Football (SVB), Mitchell Kisoor, et le président du conseil d’administration de la Suriname Major League, Rolf Verwey, ont pris part au séminaire tenu à Paramaribo.

Organisés respectivement sur deux et trois jours, ces événements ont été spécialement conçus en vue d’aider les clubs du Nicaragua et du Suriname à relever les défis spécifiques auxquels ils sont confrontés. Les participants ont pu suivre des présentations sur des sujets clés tels que la gouvernance, les aspects financiers, le développement commercial et la gestion des compétitions afin d’approfondir leurs connaissances dans ces domaines ; l’objectif étant d’aider leur organisation à évoluer au plus haut niveau, sur le terrain et en dehors.

« Grâce aux séminaires de la FIFA sur la gestion des clubs, un nombre croissant de fédérations accélèrent la professionnalisation de leur écosystème du football de clubs et mettent en place des bonnes pratiques en matière de gestion. La FIFA s’est associée à la FENIFUT et à la SVB pour organiser ces séminaires au Nicaragua et au Suriname, deux pays dotés d’un fort potentiel en termes de développement du football », a déclaré Ornella Bellia, directrice de la sous-division Football professionnel de la FIFA – Relations et Développement.

« Le football de clubs étant au cœur du notre sport, la vision de la FIFA est de permettre à un plus grand nombre d’équipes de toutes les régions d’évoluer au plus haut niveau, sur le terrain comme en dehors. »

« Le football professionnel constitue une pierre angulaire du développement de notre sport, car il ne façonne pas uniquement les clubs, mais bien l’ensemble de l’écosystème footballistique », a pour sa part affirmé Jair Bertoni, directeur régional de la FIFA pour les Amériques.

