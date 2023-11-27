Curaçao uni par le football avant ses grands débuts à la Coupe du Monde de la FIFA™

Curaçao est la nation la moins peuplée et la plus petite en superficie à avoir jamais participé à une Coupe du Monde de la FIFA™

Le succès de la Blue Wave a soudé le pays et propulsé le football au premier plan de la vie locale

La Fédération de football de Curaçao et l'équipe nationale ont bénéficié des programmes de développement de la FIFA

« C'est vraiment le pouvoir du football. Surtout pour un petit pays, il peut fédérer une nation tout entière. » Ludwig Alberto secoue la tête, encore émerveillé, en retraçant le chemin parcouru par le football curaçaolais. Ancien sélectionneur des moins de 20 ans, il est aujourd'hui Chef de délégation de la nation caribéenne à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Ces huit derniers mois, il a vu « tout un peuple » descendre dans les rues pour célébrer les victoires en qualifications, et son pays bénéficier d'une exposition mondiale inédite.

Avec un peu plus de 150 000 habitants, Curaçao est, de loin, la nation la moins peuplée à avoir jamais participé à une Coupe du Monde de la FIFA™, surpassant l'exploit de l'Islande en 2018. C'est aussi le plus petit pays en superficie à avoir disputé le tournoi.

La Blue Wave entame sa campagne historique ce dimanche 14 juin à Houston face à l'Allemagne, poids lourd du football mondial, avant de retrouver l'Équateur et la Côte d'Ivoire dans le Groupe E.

À bien des égards, participer à la grand-messe du football mondial représente le moment le plus marquant de l'histoire de l'île. C'est en tout cas un tournant décisif pour le football curaçaolais.

Cette réussite n'est pas le fruit du hasard. La FIFA a investi plus de 16 millions de dollars américains dans des projets de développement menés en partenariat avec la Fédération de football de Curaçao (FFK), à travers une série d'initiatives ayant bénéficié, directement ou indirectement, à l'équipe nationale.

Comme les 211 associations membres, la FFK a accès aux financements du programme FIFA Forward et d'autres dispositifs de développement similaires. Ces fonds ont notamment permis à la fédération de moderniser son Centre technique, désormais doté d'un terrain de haute qualité, d'un éclairage nocturne, de tribunes et d'espaces d'accueil. Les joueurs peuvent ainsi s'entraîner dans de meilleures conditions et se préparer dans un cadre adapté aux exigences des compétitions internationales.

La FFK a également pu mobiliser ces financements pour soutenir l'équipe nationale lors des stages de préparation et des déplacements à l'étranger — un enjeu non négligeable compte tenu des contraintes logistiques de la région et de la présence de nombreux joueurs évoluant en Europe. Plus bas dans la pyramide, des projets de développement à la base et le renforcement du championnat local ont aussi bénéficié d'un soutien financier significatif.

Curaçao est l'une des quatre nations à faire leurs débuts lors de cette Coupe du Monde de la FIFA™, la plus inclusive et la plus grande de l'histoire. La Blue Wave a éliminé deux anciens finalistes — la Jamaïque et Trinité-et-Tobago — pour s'offrir ce rendez-vous au sommet, au terme d'une qualification palpitante conclue à Kingston par un match nul sans but face aux Reggae Boyz, qui suffisait à décrocher le précieux sésame.

Alberto raconte comment le retour de l'équipe de Jamaïque a changé à jamais le regard des habitants sur le football. « En ce moment, si vous observez le football à Curaçao, tout le monde veut un ballon », confie-t-il. « Les enfants jouent dans la rue. On sent qu'il y a un vrai changement. »

Il évoque aussi l'intérêt soudain du monde entier pour l'île, longtemps réduite à n'être que le nom d'un célèbre cocktail. « Soyons honnêtes : il y a quelques années, personne n'avait entendu parler de Curaçao. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tout le monde parle de Curaçao », dit-il.