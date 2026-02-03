Le Costa Rica devient le premier pays de la Concacaf à rejoindre le projet FIFA Arena

L'inauguration officielle a eu lieu à l'école technique et professionnelle Bolívar, dans le canton de Grecia, province d'Alajuela

2 000 filles et garçons issus d'écoles, de programmes de football de base et de clubs de jeunes bénéficieront des deux mini-terrains

« Nous prévoyons d'en construire trois autres et d'en atteindre au moins cinq lors de notre première phase », a déclaré Jair Bertoni, directeur de la division des associations membres (Amériques).

L'objectif de la Fédération costaricienne de football (FCRF) d'améliorer l'avenir des enfants à travers le pays a franchi une étape importante avec l'inauguration des premiers mini-terrains de football du Costa Rica dans des communautés défavorisées, grâce au soutien de la FIFA. Le Costa Rica devient ainsi la première association membre de la Concacaf à rejoindre le projet FIFA Arena.

La FIFA et la FCRF travaillent sur le projet FIFA Arena depuis fin 2025, et celui-ci s'est concrétisé le 2 février 2026 avec son inauguration officielle à l'École technique et professionnelle Bolívar, dans le canton de Grecia, province d'Alajuela. Ce canton est l'un des deux choisis pour le lancement, avec le canton de Santa Cruz, dans la province de Guanacaste (Lycée de Santa Cruz).

Ces écoles publiques contribueront à favoriser le développement du football dès le plus jeune âge. Environ 2 000 filles et garçons issus des écoles, des programmes de football amateur et des clubs de jeunes de ces communautés et des environs bénéficieront de ces nouvelles installations sportives. L'une des particularités de cette initiative réside dans la participation active des élèves eux-mêmes, qui se sont portés volontaires pour la construction de leur propre terrain.

L'inauguration s'est déroulée en présence d'Elkhan Mammadov (directeur de la Division des associations membres de la FIFA), de Jair Bertoni (directeur de la Subdivision des associations membres (Amériques)) et d'Aimane Zourhlal (coordonnatrice générale du projet FIFA Arena). La FCRF était représentée par son président, Osael Maroto, son secrétaire général, Gustavo Araya, et son directeur du développement du football, Gabriel Porras. Parmi les représentants du gouvernement figuraient le ministre costaricien des Sports et des Loisirs, Donald Rojas, et la vice-ministre administrative de l'Éducation publique, Sofía Ramírez.

« Normalement, nous commençons par aménager deux terrains dans chaque pays. Celui-ci est le premier au Costa Rica, et nous prévoyons d'en construire trois autres pour atteindre au moins cinq lors de notre première phase », a déclaré M. Bertoni, précisant que des mini-terrains supplémentaires sont prévus plus tard cette année dans des localités comme Aserrí, Turrialba et Upala. « Nous sommes ravis de constater l'engagement de la fédération et du gouvernement. »

« Le manque d’infrastructures a toujours constitué un obstacle et une limitation. Ce type de terrain change radicalement la donne pour la pratique du football dans les endroits qui en sont dépourvus, comme ici », a déclaré Maroto, président de la FCRF. « Je suis certain que de nombreux garçons et filles pourront en profiter. »

L'initiative FIFA Arena concrétise l'engagement pris par le président de la FIFA, Gianni Infantino, lors du Sommet Sport pour le développement durable qui s'est tenu à Paris en juillet 2024, lorsqu'il a annoncé l'objectif de la FIFA de construire des mini-terrains de football dans le monde entier, avec pour objectif d'en atteindre 1 000 d'ici 2031.

S’inscrivant dans la continuité d’initiatives telles que Football for Schools et le programme FIFA Forward , le projet FIFA Arena arrive au Costa Rica avec un engagement ferme à utiliser le football comme outil pour enseigner des valeurs et promouvoir un mode de vie sain.