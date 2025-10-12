Le rêve du Cap-Vert est sur le point de devenir réalité à l’approche de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA™

L’équipe des Requins Bleus sera qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’ils battent Eswatini à domicile

L’élargissement du tournoi à 48 équipes a permis à davantage de nations de se qualifier avec l’élite mondiale

Le financement du programme FIFA Forward a soutenu le développement du football au sein de l’archipel

L’élargissement de la Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes a donné à de nombreuses nations la possibilité de rêver à une qualification. Pour l’archipel isolé du Cap-Vert, ce qui relevait autrefois du fantasme est aujourd’hui tout proche de devenir réalité. Ce lundi 13 octobre, une victoire à domicile contre l’Eswatini enverrait les Requins Bleus vers leur toute première Coupe du Monde de la FIFA™ en tant que vainqueurs du groupe D des qualifications africaines. Le Cap-Vert deviendrait alors, après l’Islande, le pays le moins peuplé à participer au tournoi.

Et cela ne serait pas dû au hasard. Fondée en 1982 et membre de la FIFA depuis 1986, la Fédération cap-verdienne de football (FCF) a œuvré sans relâche au développement du football dans le pays.

Les financements du programme FIFA Forward ont contribué à cette progression, notamment par la construction de terrains synthétiques dans la municipalité de Santa Cruz, sur l’île de Santiago, afin de soutenir les équipes locales et d’offrir davantage d’opportunités aux jeunes.

Ce même programme a également permis la rénovation du stade Adérito Sena, sur l’île de São Vicente, avec de nouveaux vestiaires et des installations plus accueillantes pour le public, permettant à l’équipe nationale d’y disputer un match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™. Le siège de la FCF et le centre d’entraînement ont été rénovés, et plus récemment, le Cap-Vert a bénéficié du soutien de la FIFA en participant au FIFA Series : projet pilote visant à faciliter des matchs amicaux entre sélections de différentes confédérations, qui n’ont habituellement pas l’occasion de s’affronter.

À l’approche du coup d’envoi, l’excitation est à son comble et le gouvernement cap-verdien a décrété une demi-journée chômée. Ainsi, les quelque 525 000 habitants pourront suivre ce moment potentiellement historique. Le Cap-Vert est passionné de football. Lorsque l’équipe nationale est partie pour son précédent match de qualification en Libye, les supporters se sont tous massés sur tout le trajet menant à l’aéroport.Match mémorable qui s’est soldé par un nul (3-3). Les billets pour la rencontre au stade national se sont vendus en un temps record.

“Rien que d’y penser, j’en ai des frissons, ce serait juste incroyable”, confie Victor Hugo Fortes, journaliste sportif et ancien basketteur international. “Nous avons célébré les 50 ans de notre indépendance cette année, alors ce serait extraordinaire de couronner cela par un tel exploit, une première qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA.”

S’il se qualifie, le Cap-Vert rejoindra la Jordanie et l’Ouzbékistan, qui ont déjà validé leur première participation à une Coupe du Monde de la FIFA. Parallèlement, d’autres équipes issues de la CAF, de la Concacaf et de l’OFC (Bénin, Burkina Faso, Curaçao, Gabon, Madagascar, Nouvelle-Calédonie, Suriname, Ouganda) nourrissent aussi l’espoir d’un premier tournoi mondial. Cela soit en remportant leur groupe, soit via le tournoi de barrage intercontinental prévu en mars 2026.

Les Requins Bleus ont dû attendre 2013 pour faire leurs débuts à la Coupe d’Afrique des Nations, mais ils en sont désormais à quatre participations, avec un quart de finale atteint lors de l’édition 2023, perdu aux tirs au but face à l’Afrique du Sud.

La situation géographique isolée du pays, son climat aride et ses ressources naturelles limitées rendent les progrès de l’équipe d'autant plus remarquables.

“Nous avons appris à survivre avec peu. Notre pays est aride, il pleut rarement, et le climat est rude”, explique Victor Hugo Fortes, qui faisait partie de l’équipe cap-verdienne de basket médaillée de bronze au championnat d’Afrique 2007. “Nous manquons de ressources naturelles, mais nous avons la mer et le soleil, et je crois que c’est ce qui nous définit. Nous avons enduré tant de choses que nous en sommes devenus plus forts. Cette même résilience anime aujourd’hui nos joueurs sur le terrain, ainsi que les supporters qui se tiennent derrière eux pour les pousser vers la victoire.”

Des joueurs nés au Cap-Vert ou d’origine cap-verdienne ont déjà brillé en Coupe du Monde de la FIFA, à l’image de Nani (Portugal), Patrick Vieira (France) ou Gelson Fernandes (Suisse).

Mais voir leur propre équipe nationale participer à la compétition serait une immense fierté. “Ici, nous vivons pour le football. Nous soutenons des clubs et des sélections du monde entier, mais aujourd’hui, nous avons la chance d’encourager notre propre équipe nationale. C’est indescriptible,” déclare Cristiano Barbosa, photographe cap-verdien, témoin d’un des plus grands moments sportifs du pays lorsque Daniel Varela de Pina a remporté la première médaille olympique du Cap-Vert, le bronze en boxe poids mouche aux Jeux de Paris 2024.

“Nous avons pu voir récemment des Cap-verdiens exceller dans d’autres sports, mais pour le football, je pense que c’est particulier. Les enfants ont l’habitude de jouer au football depuis tout petit – nous jouons avec tout ce que nous trouvons dans la rue et à l’école –, c’est donc unique pour eux de voir l’équipe nationale à la télévision, jouer la Coupe du monde (de la FIFA)”, a-t-il déclaré. Je suis sûr qu’ils ressentiront une immense fierté de voir leur pays sur la plus grande scène du monde.