Les associations membres d’Europe et d’Asie centrale échangent des informations au séminaire de Tachkent

Ce séminaire fait suite à la visite effectuée par le Président de la FIFA Gianni Infantino en Asie centrale en mai dernier

Les associations membres ont échangé des vues sur certaines thématiques liées au football

La FIFA vise à résorber l’écart en matière de connaissances footballistiques entre les différentes régions

Élever le niveau du football dans le monde entier est l’une des missions clés de la FIFA, et un bon moyen d’y parvenir consiste à partager des connaissances et à favoriser la collaboration entre les associations membres de différentes régions. Dans cette optique a été organisé début octobre le tout premier séminaire Europe/Asie centrale de la FIFA, à Tachkent (Ouzbékistan). À cette occasion, des représentants de plusieurs associations membres européennes ont pu échanger des vues avec leurs homologues d’Asie centrale sur un certain nombre de thématiques relatives au football. Ce séminaire fait suite à la visite effectuée en mai dernier par le Président de la FIFA, Gianni Infantino, en Asie centrale, lors de laquelle il a pu apprécier les travaux entrepris grâce au programme de développement Forward de la FIFA. Les six associations membres de la Fédération de football d’Asie centrale (CAFA) – l’Afghanistan, l’Iran, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan – ont participé à ce séminaire aux côtés de l’Autriche, de l’Azerbaïdjan, de la Hongrie, du Kazakhstan, du Portugal, de la Tchéquie et de la Turquie, qui représentaient l’UEFA.

"La visite effectuée par le Président de la FIFA, Gianni Infantino, en mai dernier, et le séminaire d’aujourd’hui répondent à un même objectif simple : équilibrer le niveau du football dans le monde entier et proposer une plateforme idoine pour permettre aux associations membres d’échanger autour de leur expertise et de leurs initiatives en matière de développement du football", a déclaré Sanjeevan Balasingham, directeur régional Asie et Océanie pour la division Associations membres de la FIFA dans son allocution de bienvenue. "L’Asie centrale est un partenaire majeur des initiatives de développement du football menées par la FIFA." De nombreuses thématiques ont été évoquées, parmi lesquelles la viabilité des compétitions de clubs de haut niveau, l’investissement dans les infrastructures, le développement du football féminin, l’organisation de compétitions internationales et les modalités de contrôle financier. Il y a également eu une table ronde sur le développement du football de jeunes, présentée par la Fédération Ouzbèke de Football, et une autre consacrée au développement du futsal et du beach soccer, présentée par Fédération Iranienne de Football.

Atelier de Coopération de la FIFA entre les Associations Membres d'Europe et d'Asie centrale 02:29

"Il s’agit du premier séminaire spécialement organisé pour que l’Asie et l’Europe puissent coopérer sur les différents aspects relatifs au développement du football et des associations membres. Naturellement, la FIFA va s’efforcer d’organiser de plus en plus d’événements de ce type, en Asie mais aussi en Europe, en Afrique et dans d’autres continents", a souligné Elkhan Mammadov, directeur régional Europe pour la division Associations membres de la FIFA. "Des séminaires comme celui-ci offrent l’occasion d’acquérir des connaissances et de l’expérience en matière de développement du football, et d’organisation du football en général." Le secrétaire général de la Fédération Tadjike de Football (TFF), Furkatzhon Akhmedzhanov, a déclaré qu’il s’agissait d’une chance inestimable pour les deux régions. "Grâce à cette communauté footballistique, nous pouvons parler de nos expériences respectives, envisager des modalités de coopération plus approfondies ou encore prévoir des matches amicaux, notamment en catégories jeunes. Si ce type d’événement avait lieu plus souvent, cela accélèrerait considérablement le développement du football dans notre région".

