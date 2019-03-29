Vijana Amani Pamoja, pour la jeunesse du Kenya

Vijana Amani Pamoja fait partie du Programme communautaire de la Fondation FIFA

Cette ONG kényane soutient et forme la jeunesse grâce au football

De nombreuses actions de prévention des maladies et de lutte anti-corruption

Vijana Amani Pamoja s'appuie sur le football pour stimuler l'éducation des jeunes Kenyans qui, grâce à l'hygiène de vie inhérente à ce sport, améliorent leur capacité d'intégration sociale et se préparent à appréhender plus facilement le monde du travail grâce à des ateliers et des formations.

Fondée en 2003, cette organisation non gouvernementale articule son projet pédagogique autour des principaux fléaux qui touchent la société kenyane.

Il y a d'abord les maladies contre lesquelles les autorités sanitaires sont particulièrement mobilisées, comme le sida ou la tuberculose, et dont la propagation peut être limitée avec une prévention adéquate. L'association profite notamment des tournois de foot qu'elle organise pour proposer des campagnes de dépistage.

Avec le programme "Show Corruption REDCARD", les jeunes sont sensibilisés aux méfaits de la corruption et apprennent à adopter les bons comportements pour devenir de bons citoyens, intègres et libres.

Quant au "Mrembo Program", il s'adresse aux filles et jeunes femmes entre 10 et 21 ans issues de milieux défavorisés et les aide à prendre confiance en elles à travers des activités sportives et pédagogiques.

En 2016, la légende anglaise John Barnes a rendu visite aux jeunes de l’association et en avait profiter pour rappeler que "la passion et le football est la même chez tous les jeunes partout dans le monde. La seule différence, ce sont les opportunités qui s'offrent à toi".