Un programme de développement des compétences adapté aux besoins de chacun

Le nouveau programme de développement des compétences est basé sur un principe fondamental : fournir à chaque association membre un soutien efficace et adapté à ses besoins. En vue de sa mise en œuvre, la FIFA a imaginé divers services et activités pour le développement du football féminin et masculin, de la base à l’élite.

"Le monde du football a radicalement changé au cours des dernières décennies et chaque pays tente avec ses moyens de faire face aux nouveaux défis que cette évolution implique. Si nous souhaitons faire grandir le football dans tous les territoires, nous devons mettre en place des outils adaptés aux besoins de chacun d’eux. Cette démarche se trouve au cœur de ce programme qui offre au personnel technique des associations membres de nombreuses possibilités d’améliorer leurs compétences et connaissances", a déclaré Marco van Basten, directeur de la division Développement technique de la FIFA.

Les associations membres peuvent ainsi demander à inscrire des membres de leur personnel technique à des séminaires et à d’autres initiatives de mentorat. "Nous voulons avant tout nous concentrer sur le renforcement des compétences et connaissances de ceux qui travaillent pour ou au nom d’une association membre. Ces personnes peuvent révolutionner le développement du football au sein de leur association membre. Nous continuerons par ailleurs d’organiser des cours de rappel des connaissances pour entraîneurs et arbitres. L’objectif consiste toutefois à rendre les associations membres plus indépendantes. Avec plus de personnel qualifié en leur sein, nous espérons bien que cette approche sera synonyme de développement et de croissance durables", a indiqué le directeur de la sous-division Technique de la FIFA, Steven Martens.

"Au vu de notre volonté de faire du football féminin une discipline incontournable et de doubler le nombre de pratiquantes dans le monde d’ici 2026, le programme de développement des compétences techniques constitue un outil indispensable pour continuer de réduire les écarts", a expliqué Sarai Bareman, directrice de la division du Football féminin de la FIFA

Le programme se base sur une approche à trois axes :

organisation d’activités régionales à l’intention des responsables techniques des associations membres (directeurs techniques, responsables des entraîneurs, du football de base, du football féminin, etc.) et des instructeurs dans l’optique de faciliter le partage de connaissances et de bonnes pratiques ainsi que de former les instructeurs des entraîneurs et des arbitres

conseils individualisés et mentorat afin de répondre aux besoins spécifiques des responsables techniques et des instructeurs

maintien des cours de rappel des connaissances pour les entraîneurs et arbitres, portant sur des défis techniques précis et spécifiques à chaque association membre.

"Par le biais de ce programme, nous souhaitons véritablement avoir un impact sur le leadership technique en contribuant à son renforcement au sein de chaque association membre. Cela implique beaucoup de travail, à la fois pour la FIFA et pour les associations membres. Il est de notre devoir de leur permettre d’être efficaces en leur fournissant les outils pour s’attaquer aux besoins pertinents. Les responsables techniques doivent amener une réelle différence", a conclu Steven Martens.