La FIFA soutient les franchises de la Northern Super League en organisant un séminaire inédit

Pour la première fois, un séminaire du programme FIFA Campus – Les bases de la gestion des clubs a été organisé à l'intention d'une ligue professionnelle de football féminin

Les dirigeants et dirigeantes des six franchises fondatrices de la Northern Super League se sont réunis pendant deux jours à Toronto

Cette initiative vise à renforcer la croissance durable du football féminin de clubs

Les 7 et 8 juillet derniers, la FIFA a organisé son premier séminaire du programme FIFA Campus – Les bases de la gestion des clubs destiné exclusivement à des clubs de football féminin. Pendant deux jours, les dirigeants et dirigeantes des franchises de la Northern Super League (NSL) et de l’Association Canadienne de Soccer (CSA) se sont ainsi réunis à Toronto, au Canada.

L’événement, qui s’est tenu au York Lions Stadium et dans les locaux de l’AFC Toronto à l’Université de York, s’inscrit dans le cadre de l’édition du programme FIFA Campus – Les bases de la gestion des clubs dédiée au continent américain. Sous l’égide du programme de professionnalisation des ligues et des clubs de la FIFA, l’initiative a été menée en étroite collaboration avec la CSA et la NSL et regroupe du contenu du programme de stratégie commerciale de la FIFA pour le football féminin ainsi que du programme FIFA Campus. Des représentants et représentantes des six franchises fondatrices de la NSL (Vancouver Rise, Calgary Wild, AFC Toronto, Ottawa Rapid, Roses de Montréal et Halifax Tides) ont donc retrouvé des membres de la CSA et de la NSL pour cet événement inédit.

Animé par des spécialistes de la FIFA et des professionnels des domaines concernés au niveau international, le séminaire a abordé les opportunités et les difficultés que peut connaître une ligue professionnelle de football féminin nouvellement établie. Les séances ont couvert des sujets tels que le développement du football féminin et l’évaluation comparative, la gouvernance, le marketing, l’image de marque et la communication, le développement commercial et les interactions avec les supporters, la stratégie et l’identité, ou encore la planification stratégique et les opérations les jours de match.

Élaboré conjointement par la sous-division Football professionnel – Relations et Développement et la division du Football féminin de la FIFA, le programme reflète ainsi l’approche intégrée adoptée par l’instance pour accélérer la professionnalisation du football féminin et soutenir la croissance durable du football féminin de clubs.

« Les clubs sont l’âme du football, et la création de la Northern Super League représente une avancée à la fois enthousiasmante et déterminante pour le football féminin au Canada », s’est réjouie Ornella Désirée Bellia, directrice de la sous-division Football professionnel de la FIFA – Relations et Développement. « C’est avec fierté que nous soutenons ces franchises par le biais du programme FIFA Campus – Les bases de la gestion des clubs, qui les accompagne dans la mise en place des structures professionnelles et des capacités nécessaires à leur pérennisation. Cette initiative illustre notre engagement aussi bien en faveur de la professionnalisation des clubs que du développement du football féminin. »

Et Sarai Bareman, directrice de la division du Football féminin de la FIFA, d’ajouter : « Se doter de ligues fortes et performantes sur le plan commercial est indispensable à la viabilité du football féminin. En aidant les clubs à attirer davantage de supporters et supportrices et en ouvrant de nouvelles sources de revenus, nous jetons les bases d’une professionnalisation solide. En ce sens, réunir les franchises fondatrices de la NSL sous l’égide de notre programme de stratégie commerciale pour le football féminin et de l’initiative FIFA Campus constitue un véritable pas en avant. »

« La croissance commerciale ne se cantonne pas uniquement à l’augmentation des revenus. Elle permet de créer des ressources à réinvestir afin de profiter aux joueuses, aux encadrements, aux installations et à l’expérience supportariale. Ce sont tous ces leviers qui sous-tendent le succès à long terme de notre sport. Maintenant qu’elle dispose d’une base commerciale solide, nous sommes impatients de suivre l’évolution de la NSL et de l’aider à façonner l’avenir du football féminin au Canada. »

Le séminaire s’inscrit dans la droite ligne de l’objectif de la FIFA visant à renforcer la professionnalisation des clubs sur le continent américain, en leur transmettant les connaissances, les outils de leadership et les capacités stratégiques nécessaires à l’établissement d’organisations capables de s’adapter et de pérenniser le développement du football féminin.