Soccer Without Borders abat les frontières

Soccer Without Borders est présent en Ouganda depuis 2008

Cette ONG vient en aide aux jeunes migrants

40% des participants sont des filles

Soccer Without Borders est une organisation non gouvernementale née en 2006 pour venir en aide aux réfugiés et aux migrants à travers le monde en utilisant le football comme levier d’éducation et de développement pour la jeunesse.

Bien implantée aux Etats-Unis, cette ONG est également présente dans différentes régions du monde où des populations ont été contraintes à l’exode, comme en Ouganda où Soccer Without Borders est présent depuis 2008.

En une décennie, des milliers de jeunes âgés de 5 à 23 ans issus d’Ouganda et des pays voisins ont bénéficié des programmes de l’association, qui offre un espace d’éducation, d’expression et d’échange autour du football. Au delà de l’épanouissement d’une jeunesse en difficulté, le but est de lutter activement contre les problèmes sociaux, d'aider à l’intégration dans la société ougandaise et de favoriser l’accès à l’emploi.

Dans un monde où moins de 10% des joueurs de football sont des joueuses, Soccer Without Borders cible particulièrement le public féminin et obtient des résultats spectaculaires, notamment sur le plan des résultats scolaires et du développement personnel. En Ouganda, plus de 40% des participants aux programmes de l'ONG sont des filles.