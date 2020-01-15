Petits clubs, grands noms et futurs champions

Gros plan sur le tournoi en salle U-15 de Schärding, en Autriche

Des clubs modestes y rencontrent les équipes de jeunes de grands clubs du football européen

Le tournoi fêtera son trentième anniversaire en janvier 2021

Sur le terrain de la Bezirkssporthalle de Schärding, en Autriche, les U-15 de Valence, de Liverpool et du Borussia Dortmund, entre autres, participent à l'un des nombreux tournois en salle qui ont lieu un peu partout en Europe, pendant la saison hivernale. Mais cette compétition qui se tient à la frontière entre l’Autriche et l’Allemagne, a quelque chose de particulier : l’équipe de jeunes du SpVgg GW Deggendorf a validé son billet pour ce rendez-vous à l’issue d’une épreuve préliminaire. Les Allemands ont ainsi gagné le droit d'affronter de nombreux clubs professionnels venus d’Autriche, d’Allemagne, d’Angleterre, de République tchèque, de Suisse, d’Espagne et de Norvège.

L’organisation d’un tournoi préliminaire à Schärding a offert cinq places à de "petites" équipes. "Comme dans un match de coupe, tout peut arriver. Cela donne la possibilité à des équipes d’anonymes de se mesurer aux plus grands champions", explique Johannes Fesel, l’organisateur du tournoi, en poste depuis trois décennies. "Les équipes passées par les qualifications ont beaucoup fait parler d’elles, ces dernières années. Et si Liverpool perd 1-0 contre Winterthur, c’est le football !"

Des surprises et un champion du monde

Rien d’étonnant, donc, à ce que certaines équipes n’hésitent pas à parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour participer aux épreuves qualificatives. Cette année encore, quelques clubs de renom se sont fait surprendre. Les U-15 de Liverpool, récent vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA, ont mordu la poussière en phase de groupes face aux Suisses de Winterthur. Malgré leur défaite 3-0 contre Valence, les jeunes de Deggendorf, en Bavière, terminent avec quatre points au compteur.

"Je connais ce tournoi depuis 2007. J’y ai participé avec le FC Bâle et le Grasshopper Zurich. C’est une bonne expérience pour les garçons", estime Marco Otero, directeur technique du centre de formation de Valence. Forte de cette réputation, la compétition a déjà attiré quelques futures stars du football mondial par le passé. Auteur du but décisif en finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™, Mario Götze a, lui aussi, foulé le parquet de la salle autrichienne.

Du beau monde

Ce qui n’était au départ qu’un simple tournoi pour commémorer le quarantième anniversaire du club local, l’Union Esternberg, s’est transformé au fil du temps en un événement plus important. "Au début, je passais énormément d’appels téléphoniques et j’envoyais quelques fax", se souvient Fesel. "Je recevais des factures de téléphone de plusieurs milliers de schillings." Avec le bouche à oreille, les formations professionnelles de la région ont commencé à s’intéresser à ce tournoi. Le contexte, l’ambiance chaleureuse, et les confrontations entre grands et petits ont achevé de les convaincre.