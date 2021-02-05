Nouveau départ pour le football aux Comores  

Récemment, la FIFA et ses experts issus de la division Associations membres ont accompagné la Fédération Comorienne de Football (FFC) dans les derniers jours du mandat de son comité de normalisation, qui s’est achevé avec l’élection d’un nouveau président et d’un nouveau comité exécutif. Après plusieurs mois d’étroite collaboration, la FIFA s’est félicitée de l’issue positive d’un processus qui a permis de rétablir les activités liées au football dans cette archipel situé au large de Madagascar, dans l’Océan Indien. Constituée de trois îles principales : Grande Comore, Mohéli et Anjouan, le pays, également appelé Union des Comores, s’étend sur 2 500 km² et compte un peu plus d’un million d’habitants.

Durant son mandat, le comité de normalisation a pu prendre en charge de manière efficace la gestion des affaires courantes de la FFC. Une révision complète des statuts de la FFC a par ailleurs été effectuée, en conformité avec les normes et exigences de la FIFA, et le texte a été soumis l’assemblée générale de la FFC. En parallèle, les statuts et le code électoral des trois ligues de la FFC (Grande Comore, Mohéli et Anjouan) ont également pu être révisés en conformité avec les nouveaux statuts de la FFC et ceux de la FIFA, avant d’être soumis aux différentes ligues locales pour adoption.

Ce retour à la normalité a également été marqué par l’élection le 30 janvier d’un nouveau président : Saïd Ali Saïd Attouman. Cette élection donne à la FFC un nouveau souffle qui lui permettra de reprendre ses activités dans la région en respectant les règles de bonne gouvernance et garantissant le développement du football de manière durable pour toutes et tous.

Véron Mosengo-Omba, directeur de la division Associations membres de la FIFA, s’est rendu aux Comores et s’est réjoui de ce dénouement heureux : "Notre présence marque la fin du comité de normalisation qui vient d’achever sa mission, et nous avons pu être les témoins de l’élection du nouveau président de la FFC. Nous avons également été chaleureusement accueillis par le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, et lui avons notamment transmis le message du Président Gianni Infantino le remerciant de son soutien indéfectible en faveur du football. "