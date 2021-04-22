L’IFAB autorise la Fédération Croate de Football à utiliser la VAR

Grâce au programme Forward de la FIFA, la Croatie passe à la VAR Les décisions du corps arbitral devraient être mieux accueillies par le public

La VAR a été utilisée pour la première fois à l'occasion d’un match entre l’Inter Zapresic et Istra 1961, le 31 janvier 2020

La Fédération Croate de Football (HNS) remplit désormais tous les critères pour l’introduction de la VAR

La Croatie a terminé l’ensemble des activités et des formations nécessaires à l’introduction de la VAR dans ses compétitions. Cet ultime palier a pu être franchi grâce à l’aide du programme Forward de la FIFA. Tout au long de cette procédure, 11 VAR, 13 AVAR, 16 arbitres et cinq techniciens vidéo se sont initiés à cette nouvelle technologie.

"Félicitations à tous ceux qui ont participé à cet ambitieux projet. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à la Fédération Croate de Football et à la FIFA pour leur soutien précieux. Nous avons investi beaucoup d’argent, d’efforts et de temps dans cette formation. Aujourd'hui, nous sommes fiers d’avoir reçu l’approbation de l’IFAB. Nous pourrons ainsi utiliser la VAR dans nos compétitions à compter du printemps, comme initialement prévu", s’est réjoui Ante Kulusic, le Vice-Président de la HNS.

Dans le cadre de cette initiative, la HNS a organisé deux formations réservées aux représentants des médias, afin de les familiariser à ce nouveau système. La VAR n'est cependant pas une inconnue en Croatie, puisque sa première utilisation remonte à un match de championnat entre l’Inter Zapresic et Istra 1961, le 31 janvier 2020.

Les envoyés de la FIFA sont ainsi revenus sur l’utilisation de la VAR, la philosophie derrière cette technologie, les règles d’application et les grands principes qui gouvernent son fonctionnement. Financées par le programme de développement Forward de la FIFA, ces nouvelles installations devraient améliorer la confiance du public dans la qualité et la fiabilité des décisions arbitrales.

"C’est une évolution importante pour la HNS. Avec l’introduction de la VAR, nous espérons convaincre les spectateurs de la justesse des décisions prises par nos arbitres. Je crois que nous avons fait le bon choix. C’est en tout cas un progrès considérable pour le football croate, comme la construction de terrains hybrides a pu l’être dans le domaine des infrastructures. J’aimerais remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce projet", a déclaré Marijan Kustic, le Directeur Exécutif de la HNS.

Ante Kulusic a lui-même piloté l’introduction de la VAR en Croatie. Très impliqué dans ce projet, le Vice-Président de la HNS, également président de la commission des arbitres, n’a pas caché sa satisfaction :

"Je tiens à remercier encore une fois toute l’équipe, le Président Davor Suker, le Directeur Exécutif Marijan Kustic, le comité exécutif de la HNS et la Directrice des Affaires Internationales et de la Gestion des Licences Ivancica Sudac. Maintenant que l’IFAB a validé notre demande, plus rien ne s’oppose à la mise en œuvre de la VAR, qui sera utilisée dans les matches de première division et de Coupe de Croatie. Nous avons organisé des séminaires pour les médias, les entraîneurs et les joueurs. Il ne reste plus qu’à espérer que la transition sera aussi fluide que possible. Si nous réussissons à améliorer la prise de décision dans les moments-clés, nous pourrons être fiers de nous".