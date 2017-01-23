La FIFA renforce le soutien à ses membres en restructurant ses bureaux régionaux

Dans la droite ligne de la vision de la FIFA pour l’avenir du football et aux fins d’améliorer les interactions avec ses associations membres et de renforcer son engagement à travers le monde, la FIFA met en place un nouveau réseau de bureaux régionaux qui intensifiera, modernisera et repensera l’aide apportée aux associations.

Chaque bureau régional se composera d’une équipe d’experts avec notamment un responsable de développement et coordonnateur, un responsable technique, un responsable de l’arbitrage et un responsable finances et conformité. En étroite collaboration avec l’administration de la FIFA à Zurich, chaque bureau régional facilitera la communication avec les associations membres et les aidera à mettre au point leurs stratégies et à atteindre leurs objectifs de développement.

Les neufs bureaux régionaux de la FIFA seront situés à la Barbade, en Inde, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, au Panamá, au Paraguay, au Sénégal, en Afrique du Sud et aux Émirats arabes unis. En plus d’apporter leur aide stratégique aux membres de la FIFA, ils coordonneront toutes les activités de la FIFA dans leur région respective, mettront en œuvre le programme de développement Forward de la FIFA et aideront les associations membres dans l’exécution de leurs projets. Le recrutement du personnel de ces bureaux régionaux est actuellement en cours.