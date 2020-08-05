La FIFA et l’AFD s'unissent autour de nouveaux projets en Afrique 

Suite à la convention signée entre la FIFA et l’Agence Française de Développement (AFD) en juin 2019, qui reconnait que le football est un vecteur de développement, plusieurs projets verront bientôt le jour en Afrique subsaharienne francophone dans un premier temps, puis seront étendus vers d’autres pays dans le futur.

L’AFD, dont l’objectif principal de sa stratégie Sport et Développement est de renforcer le lien social entre les populations, notamment à travers l’inclusion des femmes et la lutte contre les inégalités, s’est engagée à ce que la totalité des projets qu’elle finance vise à améliorer l’égalité entre les genres à travers nos sociétés. D’ici 2022, l’idée est d’assurer que l’accent soit continuellement mis sur des projets en lien avec ces problématiques.

La convergence de ces objectifs et la volonté d’une mise en commun des ressources pour les atteindre, est par conséquent à l’origine de ce partenariat inédit entre l’organisation internationale à la tête du football mondial et l’une des plus importantes agences de développement d’Europe

Quatre projets devraient bientôt voir le jour dans le cadre de ce partenariat :

Projet 1 : "Championnes"

Le premier, qui porte le nom de "Championnes !", sera réalisé en Guinée, au Bénin et au Togo où il ne concernera pas moins de 6000 jeunes filles et 1000 personnes de leur entourage. Son objectif principal est de permettre à ces jeunes joueuses de suivre grâce au football une éducation de qualité dans un environnement sécurisé. Ce projet pilote, qui s’étendra jusqu’en 2023, fait de la promotion du football féminin un outil d’émancipation des filles, de défense des droits des enfants, et de lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG).

Projet 2 : Le football contre le Covid-19

Un autre projet en lien avec la crise du Covid-19 prendra la forme d’un appel à projet lancé sur le continent africain. Il a pour objectif de permettre aux différents acteurs publics et privés actifs dans le football de déposer auprès des partenaires FIFA et AFD leurs initiatives de nature à lutter contre la crise sanitaire actuelle, en utilisant les valeurs du football.

Projet 3 : Cap sur la Guinée

Un troisième projet prendra place en Guinée, où l’excellent travail accompli par la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT), qui grâce à l’obtention de fonds Forward de la FIFA, a pu mettre en place la première académie de Football pour filles en Afrique. Dans le cadre de ce projet, l’AFD a voulu montrer sa volonté de contribuer financièrement à un projet social ambitieux sur une période de trois ans en incluant un soutien au niveau de la scolarité des joueuses admises dans cette académie. Cette initiative, prévoit également un programme de sensibilisation des employés de l’Académie aux questions de violences basés sur le genre et à la protection de l’enfance, un système de bourses et un soutien logistique.

Projet 4 : Soutien au Bénin

Enfin, un projet de construction et de rénovation de terrains de football dans les écoles est prévu au Bénin. Il viendra s’ajouter à l’accord signé en janvier 2020 entre la FIFA, la Fédération Béninoise de Football (FBF) et le gouvernement béninois pour développer la pratique du football de base, ainsi que la mise en place tant pour les filles que pour les garçons d’un programme de classes sportives et d’un championnat de football scolaire.

En venant appuyer cette initiative, l’AFD a souhaité apporter sa contribution pour garantir aux enfants la pratique de leur sport favori dans un cadre sécurisé et formateur. Ces différents projets auront vocation à démontrer comment le football peut avoir un impact social auprès de la jeunesse africaine (égalité femmes-hommes, éducation, santé, …).

A l’avenir, il est prévu que les deux parties continuent à collaborer sur de nouveaux projets afin de garantir le développement du football en tant que vecteur social permettant de promouvoir l’égalité et l’inclusion de toutes et tous.

Un partenariat plein d'avenir

A travers leur partenariat, la FIFA et l’AFD additionnent des forces et des ressources pour promouvoir dans le monde entier des valeurs unificatrices, éducatives, culturelles et humanitaires autour de programmes de développement du football en faveur de la jeunesse.

Cette coopération apolitique et responsable en terme de gestion et de suivi des ressources allouées, se veut flexible et orientée vers l’obtention de résultats. Elle permet de multiplier les efforts individuels de développement des partenaires, d’étendre les capacités de la FIFA pour le développement du football et d’étendre celles de l’AFD dans le domaine du football comme vecteur de développement durable.

D’autres projets en attente d’évaluation viendront s’ajouter aux projets en cours. Dans le cadre de ce partenariat, ils continueront de s’articuler autour de deux axes :