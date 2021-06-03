La FIFA au service du football féminin mexicain durant la pandémie

Afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, la FIFA a lancé un plan de redressement de 1,5 milliard de dollars dans le but de soutenir le monde du football. Dans le cadre d’une opération stratégique, la Fédération mexicaine de football (FMF) a décidé de consacrer une grande partie de ces subventions au football féminin, plus particulièrement à la Liga MX Femenil, le championnat national, ainsi qu’aux sélections nationales féminines, notamment en mettant en place des protocoles sanitaires et en proposant des tests COVID-19.

"Le potentiel du football féminin est énorme. Compte tenu de la pandémie et de son impact financier sur les clubs, il était donc important que la FMF, avec le soutien de la FIFA, contribue à son développement", explique Iñigo Riestra, Secrétaire Général de la FMF.

"Nous nous réjouissons de cette aide. Ainsi, nous avons pu couvrir nos dépenses et accompagner nos joueuses, tout en proposant un cadre sain grâce à des tests et des protocoles sanitaires", affirme Claudia Carrión, directrice sportive du Club América Femenil.

"C’est bon de pouvoir rejouer. Nous en avions toutes besoin. Espérons que cela continue ainsi, car c’est le football qui nous maintient en bonne santé et qui nous rend heureuses", confie Ximena Ríos, joueuse pour le Club América.

"Nous aimerions revoir nos supporters dans les tribunes. Leurs encouragements durant les matches sont très importants pour nous. Toutefois, nous avons conscience que pour l’instant, le mieux est qu’ils restent chez eux et portent le masque. Si nous faisons attention, les fans seront bientôt de retour dans les stades", poursuit Claudia Carrión au sujet des rencontres de la Liga MX Femenil, qui se déroulent actuellement à huis clos.

Ces dernières années, la FMF a su tirer parti des divers programmes mis en place par la FIFA, qui contribue régulièrement au développement du football à travers le monde. Dans cette optique, la FMF a notamment bénéficié du programme FIFA Forward afin de rénover le Centre de haute performance de Mexico, où s’entraînent toutes les équipes nationales mexicaines.

Par ailleurs, la nouvelle sélectionneuse de El Tri Femenil Mónica Vergara a fait partie des premiers participants au Programme de Mentorat des Entraîneurs de la FIFA, durant lequel elle a été épaulée par Jill Ellis, ancienne entraîneuse de la formation féminine des États-Unis.