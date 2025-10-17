Le Kazakhstan mise sur le football de base avec l'ouverture d'un mini-terrain FIFA Arena

Le premier mini-terrain de la FIFA Arena au Kazakhstan a été officiellement inauguré

Près de 900 élèves bénéficieront quotidiennement de cette installation

Ce projet pilote marque le début d'un vaste programme visant à améliorer les infrastructures du pays

La cérémonie d'inauguration officielle du premier mini-terrain de football du Kazakhstan, construit dans le cadre du programme international FIFA Arena, s'est déroulée à l'école d'informatique Al-Farabi de Kokshetau.

Ce projet pilote marque le début d'un vaste programme d'infrastructures visant à développer le football pour les enfants et à accroître l'accès à des installations sportives modernes dans tout le pays.

Le programme FIFA Arena, lancé par le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a pour objectif d'installer au moins 1 000 mini-terrains dans le monde afin d'offrir davantage de possibilités de jeu aux enfants, conformément aux Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Après l'inauguration à Kokshetau (région d'Akmola), dont le terrain bénéficiera directement à 887 élèves, un deuxième site pilote ouvrira ses portes dans un lycée à Khromtau, dans la région d'Aktobe.

Ce nouvel équipement a un impact considérable au niveau local car il offre aux élèves un accès quotidien à un terrain de football moderne et sécurisé pour les cours et les entraînements. Cela permettra à l'école de lancer des programmes de football structurés, des tournois le week-end et des événements sportifs, permettant ainsi à un maximum de jeunes de profiter de la joie du jeu.

L'établissement garantit ainsi aux filles et aux garçons l'opportunité de jouer et de faire de l'exercice toute l'année, encourageant ainsi un mode de vie sain et actif tout en favorisant le développement du football chez les jeunes.

Parmi les personnalités présentes à la cérémonie figuraient Elkhan Mammadov, directeur des associations membres de la FIFA, Marat Omarov, président de la Fédération kazakhe de football (KFF), et Marat Ahmetjanov, Äkim de la région d'Akmola.

Le président de la KFF, M. Omarov, souligne que ces projets s'inscrivent dans une stratégie nationale.

« Le chef de l'État, Kassym-Jomart Tokaïev, a fixé comme cap de développer les infrastructures sportives d'envergure et d'amplifier la pratique du sport chez les enfants. Afin de mener à bien cette mission, la KFF a conclu un accord avec la FIFA pour la construction de mini-terrains de football, et nous inaugurons aujourd'hui le premier d'entre eux dans la ville de Kokshetau ».

« La FIFA Arena n’est pas seulement une infrastructure sportive, c’est un nouvel espace où les rêves deviennent réalité », poursuit-il. « Ici, les enfants ne se contentent pas de jouer au football, mais apprennent aussi le travail, la discipline et l’esprit d’équipe. Le terrain est moderne et respecte toutes les normes de sécurité, permettant ainsi aux enfants de s’entraîner de manière efficace et confortable ».

Le directeur des associations membres de la FIFA, Elkhan Mammadov, rappelle quant à lui la dimension mondiale de cette initiative.