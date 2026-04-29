Inauguration du premier mini-terrain FIFA Arena canadien à Langley, en Colombie-Britannique

Le premier mini-terrain FIFA Arena au Canada a été installé en collaboration avec l’Association Canadienne de Soccer et la BC Soccer Association

Le projet FIFA Arena vise à construire 1 000 mini-terrains à travers le monde à l’horizon 2031

La hausse de la participation au football que connaît le pays induit une demande accrue en matière d’infrastructures

En amont de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la commune de Langley, en Colombie-Britannique, a célébré l’inauguration officielle du premier mini-terrain FIFA Arena mis en service au Canada.

Construit en collaboration avec l’Association Canadienne de Soccer (CSA) et la BC Soccer Association, la nouvelle installation a été établie au Langley Events Centre, situé à proximité de Vancouver, qui accueillera sept matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. La compétition, qui réunira les 48 meilleures sélections nationales de la planète du 11 juin au 19 juillet prochains, sera organisée dans pas moins de 16 villes hôtes, réparties entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Inauguration du premier mini-terrain FIFA Arena canadien à Langley 01:30

La cérémonie officielle s’est déroulée en présence de Peter Augruso, président de la CSA, d’Eric Woodward, maire de Langley, et d’Elkhan Mammadov, directeur de la division Associations membres de la FIFA.

Le mini-terrain sera notamment utilisé par 600 élèves de la Ewart Middle School, ainsi que 2 500 autres jeunes filles et garçons inscrits dans les écoles environnantes.

Les mini-terrains FIFA Arena sont des infrastructures de haute qualité parfaites pour l’organisation de matches à effectifs réduits. Dans la droite ligne de la volonté de la FIFA de rendre le football véritablement mondial, l’initiative a déjà été déployée sur l’ensemble des six continents.

Officiellement lancé dans le sillage du 75e Congrès de la FIFA à Asunción (Paraguay), le projet vise la construction d’au moins 1 000 mini-terrains à travers le monde d’ici à 2031. Ces installations, qui sont conçues pour offrir des environnements accessibles, sûrs et durables afin de permettre aux jeunes de jouer au football, sont établies en priorité dans des zones souffrant d’un manque d’infrastructures sportives de qualité.

Au Canada, la participation au football n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui, ce qui place le pays face à un défi infrastructurel s’il veut donner à toutes et tous la même chance de pratiquer.

« Nous sommes absolument ravis d’inaugurer notre premier mini-terrain au Canada. Par le biais de ce programme, nous prévoyons d’en installer deux autres, et nous voulons couvrir l’intégralité du territoire », a déclaré Peter Agruso. « Ce beau partenariat avec la FIFA représente une opportunité unique. Grâce à lui, les jeunes des environs pourront profiter pleinement d’une infrastructure de première qualité. »

Selon les mots du président de la CSA, le football connaît un essor sans précédent au Canada, jusqu’à concurrencer le hockey sur glace. Une initiative telle que FIFA Arena permettra ainsi aux joueurs et joueuses d’aujourd’hui et de demain de s’épanouir.