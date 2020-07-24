Football Pride : une journée en ligne dédiée à l'inclusion dans le football

Le festival de la Football Pride est une initiative de la campagne Football v Homophobia

Il vise à connecter la communauté LGBTIQ+ mondiale et à fédérer la famille du football

Mise à disposition de 30 heures de programmes sur différentes plateformes

La Football Pride organise ce samedi une journée de tables rondes, de débats, de quiz, de films et de divertissements autour du ballon rond, afin d'aider les fans de football LGBTIQ+ à sortir de leur isolement.

L'événement se déroule à Londres dans le cadre de Football v Homophobia, une campagne internationale visant à lutter contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre, à tous les niveaux du football.

Les participants pourront composer leur propre programme d'activités grâce à plusieurs plateformes en ligne. Une zone familiale et trois "scènes" virtuelles proposeront de nombreuses options, dont :

un stage d'entraînement avec Rehanne Skinner, sélectionneuse nationale des féminines anglaises (U18-U21)

The Road to a Rainbow Stadium – discussions sur l'engagement de Tottenham Hotspur auprès des fans LGBTQ+

des quiz, tournois FIFA en ligne et DJ sets live

des interviews, tables rondes et projections de films

Au cours des dix dernières années, la formation de groupes de supporters LGBTQ+ a connu une croissance sensible. Les actes de discrimination, de harcèlement et de violence restent cependant fréquents dans différentes régions du monde, faisant obstacle à un mouvement véritablement inclusif dans le football.

Nous avons discuté avec trois groupes pour en apprendre davantage sur leur travail, leurs adhérents et leurs objectifs.

Proud Lilywhites est l'association officielle des supporters LGBTQ+ de Tottenham Hotspur depuis 2014. Forte de plus de 650 membres à travers le monde, elle est l'un des groupes de fans LGBTQ+ les plus influents de la planète.

Son objectif premier est de veiller à ce que le personnel et les fans LGBTQ+ disposent d'un espace sûr et accueillant, tant dans le nouveau stade de Tottenham que dans tous les points de contact des Spurs. Pour la première fois en Angleterre, l'association a travaillé avec le club et la Tottenham Hotspur Foundation à la définition du profil d'un coordinateur LGBTQ+ interne et à son recrutement.

Samedi, Levi Harris, l'agent de liaison des supporters de Tottenham Hotspur, se joindra aux cofondateurs de Proud Lilywhites, Simon Gray et Chris Paouros, afin d'expliquer comment ils ont forgé de solides relations de travail pour faire des Spurs un modèle d'inclusion des fans LGBTQ+. Donna-Maria Cullen, directrice exécutive, et Ledley King, ambassadeur du club, s'exprimeront également.

L'ancien défenseur des Spurs et de l'Angleterre a assisté au lancement et aux événements suivants de l'association, ce qui témoigne de l'engagement de Tottenham envers l'inclusion.

En août 2017, le Charlton Athletic Community Trust (CACT) Invicta FC (CIFC) a été la première équipe ouverte aux personnes LGBTQ+ à s'affilier officiellement à un club professionnel de football.

Le CIFC se compose de joueurs de tout bord, dont les gays, lesbiens, bisexuels, transgenres, asexuels et autres orientations. L'un de ses objectifs fondamentaux est d'utiliser le pouvoir du football pour abattre les barrières, détruire les stéréotypes LGBTQ+ et promouvoir l'égalité et l'inclusion pour tous.

Le CIFC fait partie du département Égalité, Diversité et Inclusion (EDI) du Charlton Athletic Community Trust (CACT). Il s'agit d'un programme clé qui s'inscrit dans une action globale de lutte contre la discrimination et l'inégalité, et de cohésion communautaire. Administré par un groupe de bénévoles sous la direction de Gary Ginnaw et Samuel Timms, le CIFC bénéficie du soutien du responsable de l'EDI du CACT, le Dr Michael Seeraj.

Le CIFC évolue dans la London Unity League, la Gay Football Supporters Network National League et le Kent FA Sunday Junior Trophy. Les joueurs s'entraînent et disputent leurs matches à domicile sur le terrain de Charlton Athletic, aux côtés d'autres équipes communautaires.

Gary et Samuel siègent au comité directeur de la Football Pride. Ils animeront un quiz sur le football européen avec la Fédération sportive européenne gay et lesbienne (EGLSF).

Ils projetteront également un court documentaire intitulé Dare to Play, qui sera suivi d'un débat.

Villa and Proud, le réseau officiel des supporters LGBTQ+ d'Aston Villa FC, a été constitué le 28 novembre 2018. Il compte 298 adhérents, dont 61 % (181) s'identifient comme des alliés LGBTQ+. C'est d'une importance cruciale, car cette communauté a besoin de partenaires pour soutenir activement le combat contre la discrimination.

Pour les 117 membres qui s'identifient comme LGBTQ+, Villa and Proud crée un environnement qui favorise l'intégration, la démarginalisation et la visibilité des personnes sous-représentées, tant au Villa Park qu'à travers des opportunités de représenter AVFC lors des événements Pride.

Outre une campagne permanente nommée Villa Allies, Villa and Proud tient un séminaire annuel gratuit appelé Empower Your Pride, destiné à mettre en contact des gens de tous horizons et organisations dans la ville de Birmingham.

Villa and Proud entretient d'excellentes relations avec les dirigeants d'Aston Villa, ce qui facilite la mise en place d'une plateforme d'inclusion LGBTQ+ au sein du club. Le réseau compte deux ambassadeurs : Thomas Hitzlsperger, ex-star d'Aston Villa qui a révélé son homosexualité après avoir pris sa retraite des terrains, et Natalie Haigh, défenseuse de l'équipe féminine du club récemment promue en D1.