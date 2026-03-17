Football for Schools lancé au Japon

Le lancement eu lieu au gymnase général de la ville d'Ota à Tokyo

Aya Miyama, membre du panel Voix des Joueurs de la FIFA, a pris la parole lors d'une session contre le racisme

Le programme Football for Schools a été mis en œuvre dans 153 associations membres de la FIFA

L'initiative Football for Schools (F4S) de la FIFA, qui utilise des séances de football ludiques pour enseigner aux enfants des compétences essentielles à la vie et aux études, a été lancée au Japon lors d'un événement inaugural au gymnase municipal d'Ota, à Tokyo. Plus de 90 enfants y ont participé, découvrant le plaisir du jeu tout en développant des valeurs importantes. Dans le même temps, plus de 60 éducateurs ont été formés, acquérant ainsi des compétences footballistiques et des aptitudes essentielles à la vie quotidienne afin de favoriser l'épanouissement des filles et des garçons à travers le pays.

Le programme de deux jours comprenait une session éducative No Racism pilotée par Aya Miyama, victorieuse de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ 1991 et membre du panel Voix des Joueurs de la FIFA, qui lutte contre le racisme en apportant son expérience vécue et son leadership à la campagne.

« Cet évènement FIFA Fors Schools a été une expérience formidable. Plus je m'investis dans le football, plus je réalise que ce sport est au cœur même de la vie. Je suis convaincue que l'apprentissage de compétences essentielles grâce à ce programme contribuera à bâtir un monde meilleur », a-t-elle déclaré. « De plus, je crois que les activités du Panel Voix des Joueurs sur lequel nous travaillons seront enrichies par l'approfondissement de notre apprentissage grâce au football. »

Le programme Football for Schools, lancé pour la première fois en 2019, est désormais mis en œuvre dans 153 associations membres de la FIFA.

« Le lancement du programme Football for Schools au Japon a été une étape fantastique, notamment grâce à la participation d'Aya Miyama, membre du panel Voix des joueurs de la FIFA », s'est réjoui Antonio Buenaño Sánchez, responsable senior du programme Football for Schools. « Son implication a souligné l'importance du pilier Éducation dans la position mondiale de la FIFA contre le racisme et le rôle de l'éducation dans la formation et l'inspiration des générations futures. »

Le Secrétaire Général de la Fédération Japonaise de Football (JFA), Yukawa Kazuyuki, a déclaré que le programme Football for Schools se déroulerait en parallèle de deux programmes existants mis en place par la JFA.

Il a expliqué que le projet JFA Kokoro, créé en 2006 en réponse à la violence et au harcèlement scolaire, organisait des séances avec des athlètes de différents sports qui transmettaient, à travers leurs propres expériences, l'importance d'avoir des rêves.

Ce programme a été suivi en 2014 par le Programme de formation de soutien à l'éducation physique dans les écoles primaires, qui offre une formation visant à soutenir la mise en œuvre des cours d'éducation physique conformément aux nouvelles directives du programme scolaire.