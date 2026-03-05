Football for Schools lancé aux États-Unis avec un événement à Atlanta

Près de 80 éducateurs et entraîneurs locaux ont participé à l'événement de lancement à Atlanta, qui comprenait une formation à l'utilisation de l'application innovante Football for Schools ( F4S )

Après Las Cruces et Orlando, Los Angeles va rejoindre l'initiative F4S

Lancé en 2019, F4S a désormais été mis en œuvre dans plus de 150 associations membres

En pionnier pour la FIFA, le programme Football for Schools (F4S) est arrivé aux États-Unis quelques mois avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ en Amérique du Nord.

Les activités ont débuté le 25 février à Atlanta, en Géorgie, où se trouve la Fédération américaine de football (USSF) ainsi que le spectaculaire stade d'Atlanta , qui accueillera huit matchs de la Coupe du monde en juin et juillet, dont la deuxième demi-finale.

Près de 80 professeurs d'éducation physique, entraîneurs et responsables communautaires des écoles publiques d'Atlanta se sont réunis au stade et au complexe sportif de West End Station, géré par l'association Soccer in the Streets, pour bénéficier d'une formation pratique dispensée par des experts de la FIFA. Des représentants de la USSF, partenaire de la FIFA pour cette initiative, étaient également présents.

FIFA Football for Schools: atelier de renforcement des capacités et événement de lancement à Atlanta (États-Unis) Previous 01 / 12 FIFA Football for Schools Capacity Building Workshop and Launch Event USA - Atlanta 02 / 12 FIFA’s pioneering Football for Schools (F4S) initiative has arrived in the United States 03 / 12 FIFA Football for Schools Capacity Building Workshop and Launch Event USA - Atlanta 04 / 12 FIFA Football for Schools Capacity Building Workshop and Launch Event USA - Atlanta 05 / 12 FIFA Football for Schools Capacity Building Workshop and Launch Event USA - Atlanta 06 / 12 FIFA Football for Schools Capacity Building Workshop and Launch Event USA - Atlanta 07 / 12 FIFA Football for Schools Capacity Building Workshop and Launch Event USA - Atlanta 08 / 12 FIFA Football for Schools Capacity Building Workshop and Launch Event USA - Atlanta 09 / 12 FIFA Football for Schools Capacity Building Workshop and Launch Event USA - Atlanta 10 / 12 FIFA Football for Schools Capacity Building Workshop and Launch Event USA - Atlanta 11 / 12 FIFA Football for Schools Capacity Building Workshop and Launch Event USA - Atlanta 12 / 12 FIFA Football for Schools Capacity Building Workshop and Launch Event USA - Atlanta Next

Les stagiaires d'Atlanta ont appris à utiliser la plateforme numérique innovante F4S, qui propose des centaines de séances éducatives, de jeux et d'exercices adaptés à chaque âge, utilisant le football pour promouvoir l'activité physique, le développement des compétences de vie, le travail d'équipe et la participation inclusive. Soccer in the Streets, une organisation d'Atlanta qui initie les jeunes des quartiers défavorisés au football en transformant des espaces inutilisés en terrains de quartier, intégrera le programme Football for Schools à son programme de printemps.

« Le lancement de FIFA Football for Schools aux États-Unis, à la veille de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ , marque une étape importante dans notre engagement à élargir l’accès au football dans le monde entier », a déclaré Jair Bertoni , Directeur régional de la FIFA pour les Amériques. « En fournissant aux enseignants des outils numériques de haute qualité et une formation structurée, nous créons des parcours durables permettant aux jeunes de s’initier au football de manière enrichissante et inclusive. Les écoles sont au cœur de cette initiative, et ce programme garantit à un plus grand nombre d’enfants, quels que soient leur origine et leur lieu de résidence, la possibilité de profiter des nombreux bienfaits du football. »

Lancé en 2019 en partenariat avec l'UNESCO, Football for Schools s'inscrit dans la mission de la FIFA d'offrir à chaque talent une chance de s'épanouir, tout en utilisant le football pour promouvoir la santé physique et mentale, les compétences essentielles à la vie, l'unité et l'espoir chez les jeunes du monde entier. Depuis le lancement du programme, 153 fédérations sportives FIFA ont mis en œuvre F4S, près de 5 000 enseignants et entraîneurs ont été formés par la FIFA à l'utilisation de la plateforme et plus de 3 millions de ballons ont été distribués.

Les États-Unis représentent le prochain territoire d'exploration de F4S, et Atlanta n'est que le point de départ. Le programme est déjà en cours à Orlando (Floride) et à Las Cruces (Nouveau-Mexique) et s'étendra bientôt à Los Angeles (Californie). Des formations pour les enseignants seront dispensées dans chaque ville. De plus, l'application F4S sera mise à la disposition des enseignants de tout le pays via la plateforme numérique Soccer at Schools de l'USSF. Soccer at Schools est géré par la Soccer Forward Foundation, la division de l'USSF chargée de l'héritage et de l'impact social.

« Le programme Football for Schools représente un grand pas en avant dans la mission de Soccer Forward, qui est de rendre le football accessible à chaque enfant dans chaque communauté », a déclaré Lex Chalat, directeur exécutif de Soccer Forward.