La FIFA et la Fédération Australienne de Football organisent conjointement des séminaires

La FIFA et la Fédération Australienne de Football ont réuni à Sydney des dirigeants de la A-League et du championnat australien de deuxième division dans le cadre de séminaires

Ces séminaires, animés par des experts du football mondial, couvrent des thèmes tels que la stratégie, la gouvernance, les revenus et la gestion événementielle

Le lancement du championnat de deuxième division modifie la pyramide du football australien et ouvre de nouveaux horizons aux clubs et aux joueurs

En amont du lancement du nouveau championnat de deuxième division, la FIFA et la Fédération Australienne de Football ont rassemblé pendant trois jours des dirigeants des deux premiers échelons sportifs du pays dans le cadre de séminaires.

Organisés à Sydney du 21 au 23 septembre, ces rencontres furent l’occasion pour les présidents et directeurs généraux de la A-League et du nouveau championnat de deuxième division de se retrouver pour la première fois afin de discuter de l’avenir du football national.

Parmi les participants figuraient Anter Isaac, président de la Fédération Australienne de Football, Heather Garriock, directrice générale par intérim de la Fédération Australienne de Football, Ornella Desirée Bellia, directrice de la sous-division Football professionnel de la FIFA – Relations et Développement, ainsi que des experts internationaux tels que Raúl Sanllehí, président des opérations footballistiques de l’Inter Miami, et Luis Rodríguez, ancien président du FC Juárez.

Le championnat australien de deuxième division constitue une étape essentielle dans la restructuration de la pyramide du football national, puisqu’il crée une passerelle entre les championnats des différents États et la Isuzu UTE A-League, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives aux clubs comme aux joueurs.

Les séminaires s’articulaient autour de quatre piliers stratégiques :

Planification stratégique

Gouvernance de club

Commercial et génération de revenus

Gestion des événements

« Ces initiatives s’inscrivent dans la vision de la FIFA visant à renforcer le football de clubs à l’échelle mondiale. Des clubs plus forts sont synonymes de championnats plus solides, de plus d’opportunités pour les joueurs et, in fine, d’équipes nationales de meilleur niveau », a déclaré Ornella Bellia, directrice de la sous-division Football professionnel de la FIFA – Relations et Développement.

« Les clubs sont au cœur de tout ce que nous entreprenons. Cette collaboration avec la FIFA est une étape stratégique clé dans l’optique de rapprocher le football de clubs mondial du football australien. En apprenant les uns des autres et en partageant nos connaissances, nous pouvons favoriser la croissance, élever les standards et créer de nouvelles opportunités pour faire franchir un nouveau palier à l’ensemble de l’écosystème du football australien », a déclaré XXX au nom de la Fédération Australienne de Football.