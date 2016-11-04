Les représentants de la FIFA et de la CONCACAF en visite à Haïti

Des représentants de la FIFA et de la CONCACAF ont exprimé leur soutien et leur solidarité à la Fédération Haïtienne de Football (FHF) et à la communauté footballistique locale, alors que le pays se remet doucement du passage dévastateur de l’ouragan Matthew.

Veron Mosengo-Omba, Directeur des Associations Membres de la FIFA, et Philippe Moggio, Secrétaire Général de la CONCACAF, ont rencontré des représentants de la Fédération et de clubs à l’occasion d’une visite de deux jours, débutée le mardi 1er novembre, dans les régions les plus durement touchées d’Haïti.

"Je suis venu ici à la demande du Président de la FIFA pour exprimer, aux côtés de la délégation de la CONCACAF, toute notre solidarité envers la famille du football haïtien et évaluer les dégâts causés par l’ouragan Matthew afin de voir comment la FIFA peut apporter son aide", explique Mosengo-Omba. "Haïti est un pays de football, même dans sa partie sud, où l’ouragan a causé le plus de dégâts. Les responsables des clubs locaux concernés, avec le soutien du Président de la FHF Yves Jean-Bart, sont déterminés à voir le football reprendre ses droits dès que possible. La FIFA y contribuera à titre exceptionnel. Elle estime qu’il en va de sa responsabilité, au sein de la grande famille du football, de se montrer solidaire avec les Associations Membres connaissant des situations difficiles."

"La CONCACAF se soucie profondément des communautés affectées par l’ouragan et malgré les circonstances délicates, nous avons pu observer, au cours de cette visite à Haïti, à quel point la passion du football y était forte et la façon dont le sport pouvait rassembler", confie de son côté Moggio. "Il faut féliciter la FHF pour ses efforts réguliers pour développer la discipline, tout en apportant de l’espoir, à travers elle, aux communautés les plus touchées."

Le Président de la FHF, Yves Jean-Bart, s’est par ailleurs montré optimiste quant aux efforts de reconstruction suite au passage de l’ouragan : "Après près d’un mois de pénombre, de désolation et de doute, le soleil se lève à nouveau au-dessus de la famille du football, notamment dans le sud, avec une visite de soutien historique en Haïti d’une délégation de hauts représentants. Nous avons été touchés par les mots des représentants de la FIFA et de la CONCACAF, qui se sont rendus dans les régions isolées du pays et qui ont rencontré formateurs, entraîneurs, arbitres et supporters."

La FIFA et la CONCACAF continueront à travailler étroitement avec la FHF pour développer le football dans le pays.

En amont de cette visite, des membres de la CONCACAF ont effectué le déplacement en Haïti, le vendredi 28 octobre, pour rencontrer des représentants de la FHF et de clubs à l’occasion d’un festival du football de base.

Cet évènement a eu lieu le dimanche 30 octobre dans la ville de Les Cayes, dans l’ouest du pays, durement touchée par l’ouragan Matthew. Plus de 250 enfants de 10 à 12 ans, débordant d’enthousiasme, ont eu l’opportunité de jouer au football, sous l’œil avisé d’éducateurs ayant obtenu leurs licences D le samedi 29 octobre.