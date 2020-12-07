Feu vert donné à huit projets autour du ballon rond en Afrique

Dans le cadre de son partenariat avec l’Agence française de développement (AFD), la FIFA a annoncé aujourd’hui la liste des lauréats de l’appel à projets conjoint "Sports et Santé – Afrique 2020", lancé en juillet 2020 afin de faire face à la crise liée à la pandémie de Covid-19.

Grâce aux fonds investis, les associations participantes pourront mettre en œuvre leurs différentes initiatives en vue de garantir un accès au football dans des pays où le manque d’infrastructures ou un contexte difficile ne le permet pas toujours. Cette initiative vient compléter la liste des nombreux projets qui ont suivi la signature d’un accord-cadre entre la FIFA et l’AFD en 2019.

Les associations ainsi que les structures africaines intéressées (fondations, fédérations et clubs sportifs, collectivités territoriales, entreprises du secteur privé, etc.) ont pu soumettre un dossier de demande de financement. Les projets devaient concerner la thématique du sport comme outil de développement (éducation, santé, paix, mixité, égalité, autonomisation des femmes, inclusion du handicap, formation et insertion professionnelle, environnement, etc.) et permettre de trouver les mesures adéquates afin de lutter contre la crise sanitaire.

L’aspect innovant ou reproductible du projet (en termes de technologies utilisées, de participation du secteur privé/local, de participation des bénéficiaires, de gestion des risques) revêtait une importance primordiale lors de la sélection. Les projets devaient également incorporer des problématiques telles que le genre, la jeunesse et l’environnement, mais également la mobilisation citoyenne dans les pays ciblés.

La sélection de ces projets a été scindée en deux phases : une phase d’évaluation de l’éligibilité des projets par rapport aux exigences posées, puis une phase approfondie portant plus spécifiquement sur la qualité du contenu et leur faisabilité.

Le comité final de sélection, qui s’est réuni le 25 novembre dernier, était composé de représentants de la FIFA, de l’AFD, de la Fédération Française de Football, de La Guilde, de Sport en Commun et du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi que de différents experts externes. Huit projets footballistiques ont été sélectionnés parmi les 15 candidats issus de 12 pays anglophones, francophones et lusophones d’Afrique.

Découvrez les lauréats Sport & Santé Afrique 2020 !