Création d’un bureau régional de développement de la FIFA au Sénégal

La Secrétaire Générale de la FIFA Fatma Samoura s’est rendue au Sénégal afin de procéder à la signature d’un accord entre la FIFA et le gouvernement du Sénégal pour l’implantation d’un bureau régional de développement pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre à Dakar, la capitale.

Les bureaux régionaux de la FIFA ont vocation à mettre en place et coordonner sur le plan local toutes les activités de développement de la FIFA dans les régions concernées, notamment en aidant les association membres régionales à mener à bien leurs projets de développement et à appliquer de manière locale les recommandations du Programme Forward de la FIFA. L’ouverture d’un tel établissements au Sénégal permettra de mener à bien ces missions dans tous les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre.

‘’En mettant à disposition, à titre gracieux, un magnifique bâtiment, le Sénégal pose un acte fort qui fait la fierté de toute la famille du football’’, a commenté Fatma Samoura à l’occasion d’une rencontre avec Sidiki Kaba, le Ministre sénégalais des Affaires étrangères, et Matar Ba, Ministre des Sports. "Dakar deviendra un centre névralgique du développement du football dans la région et ensemble nous allons écrire un nouveau chapitre de l’histoire du football africain. A travers cette collaboration entre la FIFA et les acteurs régionaux du football nous espérons pouvoir contribuer à l’éclosion de nouveaux talents qui viendront grossir les rangs des illustres footballeurs que cette région du monde connaît."

"L’Etat du Sénégal a donné gracieusement des locaux pour que le travail puisse se faire dans les meilleures conditions", a assuré Matar Ba qui, soutenu par le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Augustin Senghor, et celui de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel, Saer Seck.