L’enquête de la FIFA sur le football de jeunes a été menée en 2016 avec pour objectif de rassembler des informations sur le football de jeunes à l’échelle internationale. Son objectif était notamment d’évaluer l’aide qui serait nécessaire à l’avenir, et aussi de recueillir des feedback permettant d’adapter nos services en conséquence. L’enquête a collecté des informations sur neuf domaines importants du football de jeunes, dont les compétitions, la gouvernance et la perception et l'analyse a été effectuée par le CIES.
Près de 85% des associations membres de la FIFA (178) ont participé à l’enquête. Ce taux de réponse élevé a permis à la FIFA de tirer des conclusions et d’émettre des recommandations qui peuvent s’appliquer à toutes les confédérations selon leurs besoins spécifiques. L’enquête s’est terminée en juin 2016.
Voici quelques-uns des principaux enseignements :
· Certaines associations membres ont des équipes nationales de jeunes mais pas de championnats de jeunes.
· Le nombre médian d’employés se consacrant exclusivement au football de jeunes dans chaque association membre est de cinq.
· Dans le football de jeunes, la FIFA est citée par la plupart des associations membres comme "soutien des parties prenantes."
· 78,8% des associations membres profitent d’infrastructures financées par la FIFA
· 13,2% du budget total des associations membres est investi dans le football de jeunes
· Les investissements sont le besoin jugé le plus important pour le développement du football de jeunes.
· Le football de jeunes est un secteur d’investissement attractif pour seulement 20,8% (hommes) et 12,4% (femmes) des associations membres.
Sur la base de ces conclusions, la FIFA pourra mieux analyser et aider le développement du football de jeunes dans le monde. En vertu de ces résultats, la FIFA va, dans le cadre du programme Forward et dans la droite ligne de deux de ses principaux objectifs de FIFA 2.0, continuer de développer le football en rendant le football plus attrayant pour les garçons et les filles du monde entier et en fournissant des passerelles pour les jeunes joueurs grâce à des aides sur mesure partout dans le monde.