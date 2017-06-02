L’enquête de la FIFA sur le football de jeunes a été menée en 2016 avec pour objectif de rassembler des informations sur le football de jeunes à l’échelle internationale. Son objectif était notamment d’évaluer l’aide qui serait nécessaire à l’avenir, et aussi de recueillir des feedback permettant d’adapter nos services en conséquence. L’enquête a collecté des informations sur neuf domaines importants du football de jeunes, dont les compétitions, la gouvernance et la perception et l'analyse a été effectuée par le CIES.

Près de 85% des associations membres de la FIFA (178) ont participé à l’enquête. Ce taux de réponse élevé a permis à la FIFA de tirer des conclusions et d’émettre des recommandations qui peuvent s’appliquer à toutes les confédérations selon leurs besoins spécifiques. L’enquête s’est terminée en juin 2016.

Voici quelques-uns des principaux enseignements :

· Certaines associations membres ont des équipes nationales de jeunes mais pas de championnats de jeunes.

· Le nombre médian d’employés se consacrant exclusivement au football de jeunes dans chaque association membre est de cinq.

· Dans le football de jeunes, la FIFA est citée par la plupart des associations membres comme "soutien des parties prenantes."

· 78,8% des associations membres profitent d’infrastructures financées par la FIFA

· 13,2% du budget total des associations membres est investi dans le football de jeunes

· Les investissements sont le besoin jugé le plus important pour le développement du football de jeunes.

· Le football de jeunes est un secteur d’investissement attractif pour seulement 20,8% (hommes) et 12,4% (femmes) des associations membres.