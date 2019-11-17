Des FIFA Legends rechaussent les crampons à São Remo

Le Jardim São Remo, quartier défavorisé de São Paulo, attendait avec impatience la réouverture de son terrain de football. Ce a quoi il pouvait difficilement s'attendre, c'est que d'anciennes stars du football brésilien accompagnées de Youri Djorkaeff, directeur de la Fondation FIFA, se mêlent à cette fête et vivent, avec les locaux, un moment inoubliable, ce 16 novembre.
Les FIFA Legends Bebeto, Cafu, Júlio César, Roque Júnior et Rosana ont chaussé les crampons et ont improvisé un match aux côtés de jeunes du quartier. Des participants au Young Entrepreneurs’ Legacy Programme (YELP), qui rassemblait de jeunes entrepreneurs de 13 pays d'Amérique latine, ont également pris part cette drôle de rencontre.
"Quand on parle du pouvoir que le football a de rassembler les gens et de rapprocher les différentes communautés, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. La Fondation FIFA est heureuse de vivre ce moment avec les gens de São Remo. Nous sommes très fiers de pouvoir faire en sorte que de véritables héros du football puissent être présents sur ce terrain, et qu'ils puissent passer du temps avec ces jeunes et leur donner un peu de bonheur", confie Djorkaeff.