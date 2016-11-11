La FIFA établit de strictes normes de conformité pour ses projets de développement

À la suite de l’approbation de la Commission de Développement de la FIFA, la FIFA a publié le 11 novembre 2016 une circulaire qui présente les contrats d’objectifs et jette les bases de la mise en œuvre de Forward, le nouveau et dorénavant unique programme de développement de la FIFA.

Les contrats d’objectifs, qui définissent le cadre pour l’utilisation de l’aide sur-mesure accordée par la FIFA, comprennent les priorités et objectifs de développement des associations membres et des confédérations, les conditions d’utilisation des fonds et les sanctions potentielles en cas de non‑conformité.

"En identifiant ensemble avec les associations membres et les confédérations leurs priorités et objectifs de développement, nous serons en mesure de maximiser l’impact de notre aide et d’améliorer la qualité du football dans les territoires concernés", a déclaré Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA.