Coup d’envoi des séminaires Forward à l’intention des associations membres et des confédérations

La mise en œuvre du programme Forward – dorénavant l’unique programme de développement de la FIFA – au niveau des associations membres et des confédérations sera au menu d’une série de séminaires organisés par la FIFA. Le premier se tiendra à Asunción (Paraguay) en présence des dix associations membres sud-américaines et de représentants de la CONMEBOL.

Durant ces séminaires qui seront organisés au cours des semaines à venir dans toutes les confédérations et qui impliqueront toutes les associations membres, les experts de la FIFA expliqueront en détail ce que sont les contrats d’objectifs du programme Forward, définissant le cadre pour l’utilisation des fonds de développement et analysant les objectifs et priorités de développement. Les séminaires comprendront aussi un module d’intégrité qui concernera la mise en œuvre de programmes spécifiques pour protéger le football au niveau national.

"Maintenir une étroite relation avec les associations membres et les confédérations est essentiel pour garantir la bonne mise en œuvre du programme Forward. Notre intention est de les écouter afin de connaître leurs besoins en matière de développement et de pouvoir les aider en inscrivant leurs priorités dans les contrats d’objectifs", a confié Joyce Cook, directrice de la division des Associations membres de la FIFA.

Les associations membres de la FIFA et les confédérations ont jusqu’au 1er juin 2017 pour finaliser leurs contrats d’objectifs. Grâce à Forward, les associations membres peuvent compter sur un maximum de 5 millions de dollars (US) par cycle quadriennal : 750 000 par an pour des projets de football relatifs à des terrains, des compétitions ou au football féminin, et 500 000 par an pour les frais de fonctionnement, notamment dans les domaines administratifs et de gouvernance. Les confédérations, qui devront elles aussi signer des contrats d’objectifs, peuvent prétendre à un maximum de 40 millions de dollars (US) par cycle quadriennal.