La FIFA contribue à faire du football le premier sport du Bhoutan

S'adressant aux associations membres de la FIFA présentes au Sommet de la FIFA sur le football 2023 qui s'est tenu à Jeddah, en Arabie saoudite, le président de la Fédération bhoutanaise de football (BFF), Dasho Ugen Tsechup, a déclaré que le football s'était hissé au rang de premier sport du Bhoutan grâce à l'aide de la FIFA.

Depuis le lancement de FIFA Forward en 2016, le Bhoutan est devenu un exemple phare de la façon dont une nation pouvait utiliser les programmes et les initiatives de la FIFA aux fins de stimuler la participation et l'intérêt pour le ballon rond.

"Beaucoup voudront se vanter d'être le fleuron de la FIFA, mais je pense mériter la première place, parce qu'avant FIFA Forward, le football bhoutanais était tout en bas, et aujourd'hui, il est tout en haut", a affirmé M. Tsechup.

"Nous sommes présents dans tout le pays. Nous avons réalisé un sondage sur le sport le plus populaire du Bhoutan et le football est sorti en tête, alors que notre discipline traditionnelle est le tir à l'arc. Cela montre à quel point la FIFA a aidé le beau jeu à se développer chez nous."

Le programme FIFA Forward fournit aux 211 associations membres de la FIFA un financement destiné à la mise en œuvre de projets sur mesure liés au ballon rond. La BFF a consacré ces fonds à l'amélioration des infrastructures footballistiques du pays.

À travers des investissements intelligents, elle a prouvé que le football pouvait se pratiquer partout, y compris dans un environnement montagneux auparavant considéré comme impropre à notre sport. Plusieurs terrains artificiels ont été installés, un nouveau siège de la fédération est en cours de construction et la toute première académie de football a été créée.

"Le Bhoutan est un pays de montagnes, où il est très difficile d'aménager des terrains naturels. Par le passé, nous jouions sur des terrains de boue ou de terre, sur lesquels nos garçons se blessaient souvent.

Nous n'avions pas d'équipe féminine. Ce n'est qu'après avoir optimisé nos infrastructures avec l'assistance de la FIFA que nous avons pu promouvoir la pratique féminine. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être la fédération asiatique affichant la plus rapide croissance du football féminin."

Les résultats n'ont pas tardé. Le football a très vite détrôné le tir à l'arc pour s'imposer comme le sport le plus populaire du pays, tandis que l'équipe nationale féminine a dépassé toutes les attentes. Les Dragon Ladies occupent actuellement la 172e position au Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola (15 décembre 2023), après avoir évolué entre la 150e et la 178e place au cours des quatre dernières années. De leur côté, les Dragon Boys pointent au 184e rang du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola (21 décembre 2023), après cinq années passées entre les 182e et 190e échelons.

La BFF entend également inspirer la nouvelle génération et renforcer le football de base. En juillet 2023, elle a lancé le programme FIFA Football for Schools, qui permet aux enfants d'acquérir des compétences footballistiques et psychosociales.

"L'objectif est de veiller à ce que les débouchés du football ne se limitent pas à la seule profession de joueur, mais comme l'a très bien dit l'équipe d'arbitres ici présente, d'ouvrir des portes aux métiers d'arbitres, d'entraîneur, ou encore à un emploi dans les bureaux administratifs de la FIFA.

Ce sont des choix de carrière que nous essayons de promouvoir pour inspirer les enfants, mais nous n'y parviendrons que si nous leur donnons la possibilité de trouver un espace où jouer. Il nous faut développer les infrastructures nécessaires et créer davantage d'académies, afin que les enfants puissent faire partie du projet que la Fédération bhoutanaise de football met en œuvre avec le soutien de la FIFA."

De 2016 à 2022, dans le cadre de FIFA Forward, la BFF a aménagé quatre terrains artificiels aux dimensions standard, dont un à l’académie féminine de la BFF à Gelephu en vue d’accueillir les entraînements et les matches des sélections féminines seniors et jeunes.

Quant au nouveau terrain de Samtse, il a hébergé début 2019 le tout premier tournoi de football de la ville mettant aux prises neuf équipes, dont certaines venues de l’Inde voisine. Les deux derniers terrains ont été installés à Thimphou, la capitale du royaume. Ils disposent d'équipements de pointe propices à la formation des joueurs.

Le terrain du Royal College de Thimphou est également terminé et a été le théâtre de rencontres internationales. Enfin, le quatrième terrain situé à Babena (Thimphou), dont les travaux avaient été retardés par la pandémie, est aujourd'hui achevé et utilisé. Et les résultats sont là : l'augmentation de la participation et des heures d'entraînement fait d'ores et déjà le bonheur des clubs locaux et des équipes nationales du Bhoutan.

