FIFA Forward aide le football autrichien à façonner son futur

Gianni Infantino, Président de la FIFA : "Aujourd’hui est un moment historique pour le football autrichien et marque le début d’un nouveau chapitre"

L’ÖFB Campus a été officiellement inauguré au bout d’un chantier de 17 mois

Le nouveau centre névralgique du football autrichien a bénéficié d’une aide de 3,16 millions de dollars de la part du programme FIFA Forward

Enfin ! Après 28 longues années d’absence, l’Autriche est de retour : Das Team participera à la Coupe du Monde de la FIFA™ pour la première fois depuis 1998.

Dans l’intervalle, la FIFA a joué un rôle essentiel dans le développement du football autrichien et a largement contribué à son renouveau. À travers le programme FIFA Forward, plus de 3,16 millions de dollars ont été alloués à la construction du nouvel ÖFB Campus à Vienne, qui a été officiellement inauguré le jeudi 14 mai 2026.

Cet investissement visait à offrir à la Fédération Autrichienne de Football (ÖFB) les ressources et la stabilité nécessaires pour mettre en œuvre des stratégies de développement adaptées, renforcer la compétitivité et promouvoir davantage l’inclusion dans le football autrichien.

"Aujourd'hui est un moment historique pour le football autrichien", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, dans un message vidéo. "L’inauguration de l’ÖFB Campus marque le début d’un nouveau chapitre, qui offrira au football autrichien un siège permanent, ainsi qu’un lieu où les générations futures pourront apprendre, s’entraîner et s’épanouir. Ce campus représente bien plus qu’un simple projet d’infrastructure. Il incarne une vision, une ambition et un engagement à long terme en faveur du développement du football autrichien."

"Les résultats récents ne doivent rien au hasard. Ils sont le fruit d’investissements, d’une organisation cohérente et d’une conviction inébranlable. La FIFA est fière d’avoir accompagné la Fédération Autrichienne de Football dans cette aventure, et je suis convaincu que ce nouveau campus contribuera à concrétiser des succès encore plus grands à l’avenir."

Après 17 mois de travaux et plusieurs années de préparation, l’ÖFB Campus est désormais pleinement opérationnel. Le nouveau centre technique a été inauguré en présence de nombreuses personnalités issues des milieux politiques, sportifs et économiques, parmi lesquels Aleksander Čeferin, vice-président de la FIFA et président de l’UEFA, Andreas Babler, vice-chancelier autrichien et ministre des Sports, Gerhard Karner, ministre de l’Intérieur, Michael Ludwig, maire de Vienne, et Elkhan Mammadov, directeur de la division Associations membres de la FIFA.

"À partir d’aujourd’hui, c’est ici que se construit l’avenir du football autrichien", a déclaré Josef Pröll, président de l’ÖFB. "Ce campus est synonyme d’unité, de professionnalisme, de solidarité et de progrès, et il doit être une source d’inspiration pour nos jeunes. Il est désormais le lieu de rencontre de toutes les composantes du football autrichien. Entre ces murs, nous allons pouvoir collaborer encore plus étroitement, apprendre les uns des autres et jeter les bases d’un succès sportif durable. Néanmoins, sans le soutien du gouvernement fédéral, de la ville de Vienne, de l’UEFA et de la FIFA, ce projet n’aurait jamais vu le jour, je tiens donc à les remercier chaleureusement."

Un programme riche et varié attendait les amateurs de football de tous âges en cette journée d’inauguration du complexe, notamment des visites du site et un tournoi de football destiné aux enfants, soulignant ainsi son rôle de centre de haute performance, mais aussi de pôle d’engagement communautaire et d’échanges.

Le campus s’étend sur 55 000 mètres carrés et comprend un mini-stade, trois terrains en gazon naturel, un terrain en gazon synthétique, des vestiaires et des installations techniques modernes, des logements ainsi que des bureaux. Pour la toute première fois, tous les services centraux de l’ÖFB sont regroupés sur un seul site. Au cœur du projet se trouvent le mini-stade, pouvant accueillir jusqu’à 1 000 spectateurs, et le nouveau siège de la fédération, qui comprend un centre de presse.

"L’ÖFB est désormais véritablement mise en valeur", a expliqué Andreas Baumgartner, directeur du campus. "Auparavant, les sites dispersés et les locaux réservés exclusivement aux bureaux compliquaient sérieusement les choses. Aujourd’hui, nous pouvons accueillir des invités internationaux, organiser nous-mêmes des événements et, grâce à nos plateformes numériques, montrer réellement ce que représente le football autrichien. La différence est énorme, d’autant plus que l’ÖFB a quasiment toujours été perçue par le grand public à travers l’équipe nationale. En réalité, elle est bien plus que cela, et nous pouvons désormais le démontrer ici."

Le bâtiment attenant abritera les vestiaires de l’équipe nationale et les espaces d’accueil, tandis que l’ensemble du complexe a été conçu de manière à ce que tous les bâtiments donnent sur le terrain principal.

La durabilité est également au cœur du projet. Une attention particulière a été accordée à la prévention de la formation d’îlots de chaleur au sein du site, tandis que de vastes espaces verts ont été aménagés afin de compenser l’imperméabilisation des sols et de créer un microclimat agréable. L’ensemble du complexe est alimenté par un système combinant chauffage urbain, énergie géothermique et pompes à chaleur.

"Nous avons bien sûr intégré toutes les technologies les plus récentes", a ajouté Andreas Baumgartner. "Nous exploitons ainsi une grande installation photovoltaïque et nous sommes particulièrement fiers de notre système de chauffage et de refroidissement des terrains qui est une première en Europe."