La Papouasie-Nouvelle-Guinée s'offre une nouvelle jeunesse grâce à FIFA Forward

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a bénéficié du soutien de FIFA Forward pour se préparer aux éliminatoires de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA

La nation mélanésienne a participé au Championnat masculin U-16 de l'OFC pour la première fois en sept ans

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a atteint les demi-finales et a manqué de peu un exploit historique

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est confrontée à d'importants défis géographiques pour ses programmes de formation d'élite pour les jeunes, mais avec le soutien de FIFA Forward, la nation mélanésienne est en mesure de faire éclore les talents de demain.

Le pays est de loin la plus peuplée des 11 associations membres de la Confédération du football d'Océanie (OFC), mais il est confronté à des obstacles logistiques. Seule une faible partie de la population vit dans la capitale et plus grande ville, Port Moresby.

Entre les zones côtières, les régions montagneuses au relief accidenté et les innombrables îles dispersées sur un espace immense, de nombreuses localités ne sont accessibles que par avion ou par des trajets routiers difficiles.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée ne figurait pas parmi les favoris pour décrocher l'un des trois billets de qualification en jeu lors du Championnat d'Océanie masculin U-16, qui s'est déroulé sur deux semaines à Honiara, aux Îles Salomon. Participer à ce tournoi opposant huit nations était déjà un accomplissement, étant donné que la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'avait pas pris part à cette compétition depuis sept ans.

Pourtant, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a manqué de peu la qualification pour son premier tournoi FIFA pour une sélection masculine. Après avoir donné du fil à retordre à la Nouvelle-Zélande, tenante du titre, en demi-finale (2-0), les Papouan-néo-guinéen se sont ensuite inclinés avec un petit but d'écart face aux Fidji lors du match pour la troisième place, manquant de peu le billet pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2026™ de l'année prochaine.

La préparation de l'équipe U-16 s'est déroulée au siège récemment rénové de la Fédération de Papouasie-Nouvelle-Guinée de Football (PNGFA) à Port Moresby. Ce projet a été soutenu par le programme FIFA Forward à hauteur de 499 889 USD. L'équipe a utilisé 110 837 USD du fonds FIFA Forward (cycles 2 et 3) pour financer ses déplacements et son hébergement lors du tournoi continental.

« Cette année, nous avons eu la chance et la fierté de voir notre équipe nationale masculine U-16 se qualifier pour le Championnat d'Océanie, une épreuve pour laquelle nous n'étions pas tout à fait préparés mais que nous avons très bien négocié », a déclaré Ahmjad Tekwie, secrétaire général de la PNGFA. « Cette qualification inattendue a posé d'importants défis logistiques et financiers, notamment pour la prise en charge des billets d'avion et de l'hébergement, qui comptent parmi les dépenses les plus importantes pour les tournois internationaux. »

« Grâce au financement FIFA Forward, la fédération a pu couvrir ces coûts importants et permettre à nos jeunes de représenter leur pays sur la scène régionale dans de bonnes conditions. Ce soutien qui nous a permis de participer met en lumière l’engagement de la FIFA en faveur d’un développement équitable du football pour toutes les associations membres. »

FIFA Forward peut verser jusqu'à 8 millions de dollars à chaque association membre entre 2023 et 2026, soit sept fois le montant reçu par rapport au cycle 2011-2014.

L'augmentation du financement, combinée à l'élargissement de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, a permis d'accroître la compétitivité dans la région Pacifique, une tendance observée lors des récentes compétitions comme le souligne le sélectionneur néo-zélandais des U-16, Martin Bullock. « Je pense que nous avons constaté de nettes améliorations ces deux dernières années chez toutes les nations océaniennes », a-t-il déclaré. « Je pense que la FIFA, les directeurs techniques et l'OFC méritent d'être félicités pour avoir aidé les nations à mieux se préparer et à mettre en place de meilleurs programmes de détection qui permettent d'augmenter le niveau des jeunes joueurs. »

La Papouasie-Nouvelle-Guinée n'aura pas à attendre longtemps pour tester à nouveau ses jeunes talents sur la scène continentale avec le Championnat féminin U-19 de l'OFC prévu plus tard ce mois-ci.

« Au nom du Secrétariat de la PNGFA, nous exprimons notre sincère gratitude à la FIFA pour son soutien, même pour les imprévus », a ajouté Tekwie. « Ce soutien continue de dynamiser le football en Papouasie-Nouvelle-Guinée et permet d'inspirer la prochaine génération. »