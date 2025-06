FIFA Forward accompagne la phase finale du premier tournoi national de football scolaire du Mexique

Des équipes U-12 des 32 États du Mexique ont participé à un festival de quatre jours

Plus de 640 jeunes filles et garçons ont évolué devant un millier de proches

Le festival constituait le point d’orgue du « plus grand tournoi scolaire au monde »

Plus de 640 jeunes filles et garçons des 32 États fédérés du Mexique ont participé à la phase finale du premier tournoi national de football scolaire, organisé par la Fédération Mexicaine de Football (FMF) et le secrétariat mexicain à l’Éducation publique (SEP) avec le soutien des programmes FIFA Forward et Football for Schools.

Quatre jours durant, 32 écoles ont disputé les tournois U-12 masculin et féminin à la Casa del Fútbol de la FMF, à Toluca. Plus d’un millier de parents et proches avaient également été invités, contribuant ainsi à créer une ambiance festive. Les matches se sont déroulés à cinq contre cinq, avec des règles simplifiées et certains éléments inspirés du futsal.

Ce festival constituait le point d’orgue d’un immense tournoi impliquant 6 000 écoles et 1,8 million d’enfants dans tout le pays, à l’instigation de la FMF et du SEP. Tout a commencé par une phase préliminaire disputée au sein de chaque école, puis par une phase interscolaire réunissant des équipes d’une même municipalité. S’en est suivie une phase régionale, avec 16 équipes par catégorie (filles et garçons) dans chaque État, dont les vainqueurs se sont qualifiés pour la phase finale nationale à Toluca.

« Ce tournoi scolaire, le plus grand au monde, a été organisé par la FMF, la FIFA et le SEP », s’est réjoui Mario Delgado, le secrétaire mexicain à l’Éducation publique. « Nous sommes très heureux de cette initiative qui promeut le sport auprès des jeunes filles et garçons, qui plus est un sport populaire comme le football. »

Le tournoi féminin a été remporté par l’école primaire Enrique C. Rébsamen, issue de l’État de Guanajuato, tandis que l’épreuve masculine s’est achevée par le sacre de l’école primaire Antonio Álvarez Berrones, de l’État de Tamaulipas.

« C'est incroyablement gratifiant d'avoir donné vie à ce projet pour les filles et les garçons venus de tout le Mexique afin de participer aux phases finales de ce magnifique tournoi. C'est le football à l'état pur : juste les enfants, le ballon et la joie du jeu. Nous sommes fiers de soutenir ce projet par le biais des programmes Football for Schools et FIFA Forward », a expliqué Jair Bertoni, directeur régional de la division Associations membres de la FIFA pour les Amériques.

« Pour la FIFA, c'est une véritable source d'inspiration de participer à un projet destiné aux enfants de cet âge, de voir les sourires que le football leur apporte et la façon dont il suscite rêves et espoir pour l'avenir. Comme le dit souvent le Président (Gianni) Infantino, l'apprentissage est plus facile avec un ballon de football, et c'est cet esprit qui anime nos efforts communs à la FIFA et à la FMF pour faire de cette initiative un véritable succès. »

Le programme Football for Schools de la FIFA, qui vise à inculquer aux enfants des compétences et valeurs de vie par le biais du football, a été lancé au Mexique au second semestre 2024, dans le cadre de l’initiative Jugamos Todos de la FMF. Les enseignants et enseignantes de plus de 500 écoles des États de Guerrero, Sonora et Michoacán ont ainsi reçu une formation spécifique. De nombreux ballons ont également été distribués.

« Ç’a été une véritable œuvre collective », a déclaré Antonio Buenaño Sánchez, responsable Football for Schools au sein de la FIFA. « Ce qui fait la particularité du programme, c’est que les enfants apprennent à jouer au football, à passer, à contrôler, à tirer au but, mais en même temps, ils apprennent des compétences et valeurs de vie qui leur seront utiles en toutes circonstances : la communication, le respect, le travail d’équipe, la persévérance. Nous devons tirer le meilleur parti du pouvoir du football pour améliorer leur quotidien. »