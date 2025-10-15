Le Bangladesh inaugure deux nouveaux terrains artificiels financés par FIFA Forward

Plus d'un million de dollars provenant du programme FIFA Forward ont été utilisés pour la construction de deux nouveaux terrains à Dhaka, au Bangladesh

Le président de la Fédération bangladaise de football (BFF), Tabith Awal, a exprimé sa profonde gratitude à la FIFA pour son soutien

Les équipes masculines, féminines et juniors auront accès aux terrains du stade Bir Sherestha Shaheed Shipahi Mostafa Kamal et de la Maison de la BFF

Le Bangladesh a célébré un « nouveau chapitre dans le développement de son football », selon le président de la Fédération bangladaise de football (BFF), Tabith Awal, qui a participé à l'inauguration de deux nouveaux terrains artificiels à Dhaka, la capitale du pays, financés par le programme FIFA Forward.

Les cérémonies ont eu lieu le 14 octobre en présence de plusieurs dignitaires et officiels, dont Asif Mahmud Shojib Bhuyain, conseiller honoraire du pays pour la Jeunesse et les Sports, tandis que le prince Rufus, responsable du bureau régional de la FIFA pour l'Asie du Sud, était présent virtuellement.

« Il s'agit d'une avancée majeure pour le football bangladais. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux autorités de la FIFA pour leur soutien et leur coopération continus au développement du football au Bangladesh », a déclaré M. Awal.

Plus de 1,04 million de dollars US provenant du financement FIFA Forward ont été utilisés pour l'installation des terrains artificiels. Le premier est situé au stade Bir Sherestha Shaheed Shipahi Mostafa Kamal, un stade central pouvant accueillir jusqu'à 25 000 spectateurs. Le second terrain, situé à moins d'un kilomètre et demi, jouxte la BFF House, siège de la fédération. Parmi les autres améliorations, citons l'installation d'un système d'arrosage sur le premier et l'installation d'un nouveau vestiaire sur le second.

Les travaux ont débuté en décembre 2024 et les deux nouveaux terrains devraient durer environ 12 ans. Ils accueilleront des matchs masculins de division inférieure, des compétitions seniors féminines, des tournois de jeunes et bien plus encore, améliorant ainsi l'accès et les opportunités pour les joueurs de tous niveaux dans l'immense capitale.

Bien que le Bangladesh ait été éliminé des éliminatoires de la Coupe d'Asie de l'AFC 2027 le 14 octobre suite à un match nul 1-1 à Hong Kong, l'équipe nationale a réalisé des progrès positifs ces dernières années. Parti d'une 197e place en 2018, le Bangladesh est remonté à la 184e place du dernier Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola. En 2023, les Tigres du Bengale ont atteint les demi-finales du Championnat SAFF avant de s'incliner en prolongation face au Koweït, pays invité. Il s'agissait de leur meilleure performance au championnat régional d'Asie du Sud depuis 2009.

Parallèlement, le Bangladesh a bondi au Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola, progressant de 24 rangs pour atteindre la 104e place lors de l'édition d'août, grâce à trois victoires consécutives lors des qualifications pour la Coupe d'Asie féminine de l'AFC qui se tiendra l'année prochaine en Australie, tournoi qui servira également de qualification pour la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2027™. Les Tigresses du Bengale ont décroché leur billet pour l'Australie après avoir terminé en tête d'un groupe comprenant Bahreïn, le Myanmar et le Turkménistan.

Les deux nouveaux terrains de Dhaka vont améliorer les perspectives du football bangladais. Ils s'inscrivent dans l'engagement plus large de la FIFA à promouvoir le beau jeu dans tout le pays, qui comprend également un financement FIFA Forward que la BFF prévoit d'investir dans un centre technique national. La fédération espère lancer la construction du nouveau site proposé à Cox's Bazar grâce aux fonds FIFA Forward.

« Le gouvernement accorde une importance particulière au développement des infrastructures dans le secteur sportif, car nous sommes convaincus que des infrastructures solides sont le fondement de l'excellence sportive », a déclaré M. Mahmud. « J'apprécie sincèrement l'aide continue de la FIFA pour améliorer les installations sportives du Bangladesh et j'exhorte le Bangladesh à poursuivre cette précieuse coopération dans les années à venir pour l'amélioration de notre football et le développement du sport en général. »