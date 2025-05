Séminaire Connect de la FIFA : une étape importante pour le football népalais

Le séminaire FIFA Connect contribue à la création d’une base de données numérique pour le football népalais

Le Népal adopte une approche moderne de la gouvernance du football

Le programme Connect attribue notamment un identifiant FIFA unique à chaque individu occupant une fonction dans une organisation footballistique

En mai, les administrateurs et administratrices du football népalais se sont réunis à Satdobato pour un séminaire FIFA Connect d’une journée à l’attention des districts affiliés à la Fédération Népalaise de Football (ANFA). Organisé dans le cadre du programme Connect de la FIFA, qui aide les associations membres de la FIFA à enregistrer toutes leurs parties prenantes (joueurs, entraîneurs, arbitres, etc.) de manière systématique, ce séminaire pédagogique constitue une étape importante pour le football népalais dans sa volonté de moderniser ses processus et outils numériques.

Parmi les sujets évoqués figurait la manière dont le programme Connect de la FIFA attribue un identifiant FIFA unique à chaque individu occupant une fonction dans une organisation footballistique. Cet identifiant s’apparente à un numéro de passeport numérique donnant accès à des informations sur l’historique de chaque partie prenante ainsi qu’à diverses statistiques.

Prince Rufus, chef d’équipe du bureau régional de la FIFA pour l’Inde, et Mazahar Ahmed Mansoor, consultant de la FIFA, ont dirigé le séminaire auquel ont participé des représentants de différentes associations de football de districts.

FIFA Connect workshop in Nepal Previous 01 / 10 FIFA Connect workshop Nepal 02 / 10 FIFA Connect workshop Nepal 03 / 10 FIFA Connect workshop Nepal 04 / 10 FIFA Connect workshop Nepal 05 / 10 FIFA Connect workshop Nepal 06 / 10 FIFA Connect workshop Nepal 07 / 10 FIFA Connect workshop Nepal 08 / 10 FIFA Connect workshop Nepal 09 / 10 FIFA Connect workshop Nepal 10 / 10 FIFA Connect workshop Nepal Next

D’un point de vue sportif, l’objectif ultime du Népal est de se qualifier pour une Coupe du Monde de la FIFA. Pour l’atteindre, la fédération doit impérativement adopter des stratégies qui n’ont pas directement trait au sportif. MM. Rufus et Mansoor ont félicité l’ANFA pour cette initiative, qui s’inscrit dans la volonté globale des autorités népalaises d’adopter une approche plus numérique de la gouvernance.

« FIFA Connect permet au football népalais de faire un grand pas vers la numérisation », a déclaré Ramhari Dhakal, secrétaire général de la Chitwan District Football Association. « Il est encourageant de voir les districts s’impliquer et apprendre des meilleurs du secteur. Cette initiative ne vise pas seulement à améliorer l’efficacité du football népalais, mais aussi à lui faire passer un cap en s’appuyant sur la technologie moderne. »

Dans son allocution de bienvenue, le président de l’ANFA, Pankaj Bikram Nembang, a indiqué que le programme Connect de la FIFA allait aider le football népalais à faire un grand pas en avant, soulignant que l’adoption de nouvelles technologies permettrait d’aligner la gouvernance du football népalais sur les normes internationales et contribuerait à la mise en place d’un système de suivi plus rationnel et cohérent.