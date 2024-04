Séminaire du programme Forward pour les Amériques : "Une phase décisive pour le développement du football dans la région"

Des représentants de la Concacaf et de la CONMEBOL en charge du programme Forward se sont réunis pour la première fois dans les nouveaux bureaux de la FIFA à Miami

Le Président Infantino a qualifié ces compétitions d’"avant-premières" à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui portera officiellement le nom de Mundial de Clubes FIFA™ et se tiendra aux États-Unis en 2025. Cet événement constitue une étape importante en amont de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ organisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Next

"Nous entrons dans une phase décisive pour le développement du football dans les Amériques", a déclaré Gianni Infantino dans un message vidéo adressé aux participants du séminaire Forward pour la région Amériques. "Ces compétitions témoignent de la capacité du football à unir le monde. Ce séminaire a permis de réunir pour la première fois 23 associations membres de la Concacaf et de la CONMEBOL."

"Elles peuvent ainsi échanger autour de leurs connaissances et de leurs expériences. Au même titre que le programme Forward, cette initiative ambitieuse va nous aider à atteindre notre objectif visant à améliorer le niveau de jeu dans le monde entier, au plus haut niveau comme dans les catégories de jeunes."

Depuis 2016, dans le cadre des deux premiers cycles du programme Forward, plus de USD 2 milliards ont été versés pour financer des projets de développement du football dans le monde entier. Le troisième cycle de quatre ans, qui a débuté en 2023, offre des possibilités de financement sans précédent.

Des montants allant respectivement jusqu’à USD 60 millions, USD 8 millions et USD 5 millions seront mis à disposition de chaque confédération, chaque association membre et chaque association régionale/territoriale à des fins d'organisation et de développement du football.