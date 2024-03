Le Président de la CBF se concentre sur les partenariats lors d'une réunion à Paris

"Nous avons abordé plusieurs questions importantes concernant le monde du football, dans tous les domaines : football masculin, football féminin, football des jeunes garçons et filles, procédures disciplinaires, et surtout la lutte contre le racisme, qui s'est propagé de façon spectaculaire dans le monde entier", regrette le Président de la CBF. "C'était une réunion très importante au cours de laquelle nous avons discuté du football pour ceux qui se sentent exclus, auxquels toutes les fédérations et confédérations apporteront leur soutien total."

Par son histoire, son palmarès et son nombre de pratiquants du sport roi, le Brésil fait naturellement parie des associations membres les plus importantes de la grande famille du football mondial. C’est pourquoi le Président de la CBF espère mettre à profit de l’expérience brésilienne pour favoriser le développement du football mondial. "De nombreuses actions sont à mener, notamment la création d'une association regroupant les fédérations lusophones, ce que nous considérons comme un grand pas en avant pour toutes les personnes impliquées, en offrant notre savoir-faire en gestion, en formation d'entraîneurs de football, en développement du football, du futsal et du beach soccer", détaille M. Rodrigues, élu à la présidence de la CBF en mars 2022, après avoir notamment occupé les fonctions de Vice-Président et de Président par intérim.