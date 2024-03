Pour le Président de la FIFA, Paris donnera aux Tournois Olympiques de Football un "rayonnement particulier"

Gianni Infantino a souligné la "place singulière [de la capitale française] dans l’histoire du football", puisque c’est là que la FIFA a été créée en 1904

Le Président de la FIFA espère que le tournoi féminin s’inscrira dans la droite ligne du succès de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™

Le tournoi masculin débutera le 24 juillet ; pour la première fois, les épreuves de football se concluront par le match pour la médaille d’or du tournoi féminin (10 août)

Dans le cadre du tirage au sort de la phase de groupes des tournois masculin et féminin, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que les Tournois Olympiques de Football de Paris 2024 auront un "rayonnement particulier" étant donné la "place singulière" de la capitale française dans l’histoire du football et de la FIFA. Cet été, Paris deviendra la deuxième ville à accueillir trois Olympiades. Mais la Ville Lumière fêtera à cette occasion une autre étape majeure de l’histoire du sport, puisque c’est dans la capitale française que les fédérations de football de sept pays ont fondé la FIFA il y a tout juste 120 ans. "Paris occupe une place singulière dans l’histoire du football", a déclaré Gianni Infantino dans un message vidéo diffusé lors du tirage au sort, qui s’est déroulé au siège de Paris 2024 et a été retransmis en direct à la télévision française ce mercredi 20 mars 2024. "La FIFA est née à Paris il y a 120 ans, ce qui donnera à ces Tournois Olympiques de Football un rayonnement très particulier."

Seize équipes U-23 – pouvant chacune aligner jusqu’à trois joueurs plus âgés – participeront au tournoi masculin. Les 12 pays qui prendront part au tournoi féminin ne seront quant à eux soumis à aucune contrainte d’âge au moment de sélectionner leurs joueuses, ce qui signifie que les supporters présents dans les sept villes hôtes – Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris et Saint-Étienne – pourront admirer certaines des joueuses les plus en vue lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, qui a battu de nombreux records. Si le tournoi masculin débutera le 24 juillet – deux jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux –, la croissance exponentielle du football féminin a été prise en compte. Pour la première fois, le match pour la médaille d’or du tournoi féminin se déroulera après celui des hommes, clôturant ainsi les Tournois Olympiques de Football le 10 août au Parc des Princes, à Paris. "L’Espagne néo-championne du monde fera ses débuts olympiques à l’occasion de ce tournoi qui, j’en suis persuadé, sera dans la lignée de l’immense succès de la compétition disputée l’an dernier en Australie et Nouvelle-Zélande", a poursuivi Gianni Infantino.

"Retrouvez-nous à Paris et dans toute la France à partir du 24 juillet car, ne l’oublions pas, les premières rencontres de ce si beau sport qu’est le football auront lieu avant même la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. L’objectif est tout simplement d‘apporter encore plus de joie à tous les amoureux de sport, de football et des Jeux Olympiques, en France comme dans le monde entier." Le Président de la FIFA a également souligné que les Jeux pourraient permettre à des pays qui n’ont pas encore remporté de Coupe du Monde de la FIFA ou de Coupe du Monde Féminine de la FIFA d’entrer dans les livres d’histoire en s’adjugeant l’or olympique.