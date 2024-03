Le Président de la FIFA ouvre la session du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs à Djeddah

Gianni Infantino souligne l’importance d’un "encadrement de haut niveau" pour le football mondial

Lancée en 2021, cette initiative pour améliorer le niveau des clubs hors du terrain vit sa seconde édition

Plusieurs FIFA Legends comme Carli Lloyd, Tim Cahill et John Terry parmi les participants de la 2ème édition

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, était présent pour l’ouverture de la session du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs organisée à Djeddah (Arabie saoudite). Il en a profité pour rappeler aux étudiants, parmi lesquels on retrouve des FIFA Legends, des joueurs et des dirigeants de clubs, la nécessité d’un "encadrement de haut niveau" pour offrir à tous les supporters un football de qualité.

Le Diplôme en gestion des clubs a été lancé en 2021, dans le but d’améliorer le niveau des clubs du monde entier en dehors du terrain. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la volonté de la FIFA de rendre le football véritablement mondial, constitue pour les dirigeants de clubs des six confédérations une opportunité de partager des connaissances, mais aussi de s’initier aux meilleures pratiques. Plusieurs visages connus figurent parmi les étudiants de cette seconde promotion : des FIFA Legends comme Tim Cahill, Carli Lloyd et John Terry, des joueurs en activité à l’image de Juan Mata et Fernandinho ou encore des dirigeants comme Julie Uhrman (présidente et fondatrice d’Angel City FC) et Fatou Binetou Ba (directrice générale déléguée de l’académie Génération Foot). Tous ont écouté attentivement le discours du Président de la FIFA, qui est revenu sur l’importance des compétences et des savoir-faire enseignés.

"Chaque année, nous avons parmi nous des champions et des légendes. J’en suis naturellement très fier, mais nous avons aussi des représentants et des représentantes du monde entier. C’est également une source de fierté car l’une de nos missions consiste à rendre le football véritablement mondial", a rappelé Gianni Infantino lors de la dernière séance de travail. "Nous devons faire en sorte que tout le monde, où qu’il vive, puisse profiter d’un football de haut niveau. Or, tout commence par un encadrement de haut niveau. C’est la raison pour laquelle la FIFA vous encourage à partager vos expériences et à unir le monde grâce au football."

session du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs organisée à Djeddah 01:53

La formation a débuté au mois de septembre 2022 et s’achèvera en mars prochain, au siège de la FIFA, par une cérémonie de remise des diplômes au cours de laquelle les candidats présenteront leur projet final : un plan stratégique. "Ce programme est une plateforme dédiée à la construction de réseau et au partage de connaissances. Ce sont deux éléments importants, qui permettront à ces dirigeants d’améliorer le niveau du football dans leurs clubs respectifs", explique Ornella Bellia, co-directrice du Diplôme en gestion des clubs et directrice de la sous-division Football professionnel de la FIFA – Relations et Développement. "Au fil de leurs études, ils travaillent sur un plan stratégique. Ils doivent se fixer des objectifs à long terme et se donner les moyens de les atteindre." En marge de ce projet, les étudiants participent à une série de sessions en ligne et sur site. Le cursus couvre un large éventail de thèmes essentiels, des opérations des clubs à la gestion des stades, en passant par la stratégie sportive et les techniques de négociation.

