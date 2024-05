Le Président de la FIFA loue les "progrès considérables" réalisés par la CAF et les associations membres africaines

À l’occasion ses nombreuses visites sur le continent, notamment cette année lors de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF en Côte d’Ivoire et de la Coupe d’Afrique des Nations de Futsal de la CAF au Maroc, le Président de la FIFA a pu constater de lui-même le savoir-faire, la passion et la ferveur qui caractérisent le football africain.

"J’étais présent lors de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF et la Coupe d’Afrique des Nations de Futsal de la CAF tenues cette année, et j’ai pu mesurer les progrès considérables qui ont été accomplis. Je dois remercier et féliciter le président de la CAF, Patrice Motsepe, pour son rôle majeur à cet égard."

"L’Afrique regorge de talent et nous continuerons à faire en sorte d’y créer toujours plus d’opportunités de jouer pour tout un chacun", a poursuivi le Président de la FIFA.

Si la toute première édition de l’African Football League – lancée plus tôt cette année – a donné un nouvel essor au football interclubs de haut niveau sur le continent, les progrès réalisés par les équipes nationales sont indéniables. Lors de Qatar 2022, le Maroc est devenu le premier pays africain à atteindre les demi-finales d’une Coupe du Monde de la FIFA™. Quelques mois plus tard, c’était au tour de son équipe féminine de briller en Australie et en Nouvelle-Zélande, atteignant pour sa toute première participation la phase à élimination directe de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ aux côtés de deux autres représentants africains, l’Afrique du Sud et le Nigeria.