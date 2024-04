Le Président de la FIFA se félicite du succès de la Coupe d'Afrique des Nations de Futsal organisée au Maroc

Gianni Infantino fait part de son "enthousiasme" à la perspective de voir d’autres grandes compétitions se dérouler au Maroc

Le royaume, pressenti pour co-organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2030, accueillera la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA lors des cinq prochaines années

Champion d’Afrique, le Maroc participera à la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2024 en Ouzbékistan en compagnie de l’Angola, son dauphin, et de la Libye

À l’issue d’une édition 2024 de la Coupe d'Afrique des Nations de Futsal de la CAF placée sous le signe du spectacle, Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a fait part de son "enthousiasme" à la perspective de voir d’autres grandes compétitions internationales se dérouler au Maroc au cours des prochaines années.

Le Président Infantino était présent à Rabat ce dimanche pour assister à la finale de l’épreuve, qui s’est achevée par une nette victoire (5-1) des hôtes sur l’Angola. Non contents de s’adjuger le titre continental pour la troisième fois de suite et d’égaler ainsi un record, les Marocains inaugurent de la meilleure des manières une séquence particulièrement chargée sur le plan de l’organisation.

En effet, la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ se tiendra chaque année au Maroc entre 2025 et 2029. Au cours de cette période, la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF 2025 posera également ses valises au royaume chérifien. Enfin, sous réserve du respect des exigences de la procédure de candidature et de la validation du Congrès de la FIFA, le Maroc organisera la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ conjointement avec l’Espagne et le Portugal.

"Je suis très heureux de revenir au Maroc, cette fois pour assister à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Futsal de la CAF 2024. Je me sens chez moi dans ce pays qui respire le football", a déclaré Gianni Infantino, qui a suivi la rencontre aux côtés de Patrice Motsepe, président de la CAF et vice-président de la FIFA, et de Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et membre du Conseil de la FIFA.

"Différentes compétitions ont eu lieu ici et, à chaque fois, ce pays de passionnés de football a fait honneur à son statut d’hôte. Lorsque je me tourne vers 2030, je ressens un grand enthousiasme à l’idée de ce qui nous attend."

La compétition a également permis de désigner les trois représentants africains pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2024™, qui aura lieu du 14 septembre au 6 octobre en Ouzbékistan.

"Félicitations au Maroc pour cette belle victoire. Les champions d’Afrique se rendront en Ouzbékistan en compagnie de l’Angola, deuxième, et de la Libye, troisième", a précisé le Président de la FIFA lors des festivités d’après-match.