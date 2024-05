Le Président de la FIFA félicite l’OFC pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™

Le congrès de la Confédération Océanienne de Football s’est déroulé à Bangkok (Thaïlande), à la veille du 74e Congrès de la FIFA

Pour Gianni Infantino, la FIFA peut faire une "vraie différence" en Océanie

Le Président Infantino s’est rendu dans les 11 associations membres de l’OFC en 2023

Le Président de la FIFA a salué le rôle joué par la Confédération Océanienne de Football (OFC) dans le succès de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, dont elle était coorganisatrice, et promis que la FIFA continuerait de soutenir la région. Devant le 30e congrès de la confédération, réuni à Bangkok (Thaïlande), Gianni Infantino a également souligné l’importance essentielle de l’unité pour une organisation telle que l’OFC, ajoutant que "nous dépendons tous les uns des autres".

La Nouvelle-Zélande était l’hôte de cette Coupe du Monde Féminine 2023 aux côtés de l’Australie. C’est la première fois qu’une association membre de l’OFC accueillait une compétition senior de la FIFA. "Si le succès a été au rendez-vous, c’est grâce à la contribution de chacun d’entre vous", a déclaré le Président Infantino, s’exprimant à la veille du 74e Congrès de la FIFA qui, comme celui de l’OFC, se déroule pour la première fois en Thaïlande.

Après avoir s’être rendu dans les 11 associations membres de l’OFC en 2023, le Président de la FIFA a réaffirmé que son organisation continuerait à soutenir la région par le biais de programmes et de financements. "Nous pouvons investir en Océanie et nous pouvons y faire une vraie différence", a-t-il ajouté. "Les fonds de solidarité, le programme de développement Forward et d’autres initiatives existent déjà, mais nous n’allons pas nous arrêter là."

La participation aux compétitions de la FIFA est essentielle pour accélérer le développement du football dans les associations membres et les confédérations, et les récents changements apportés par la FIFA au format de certaines compétitions ouvrent davantage de portes aux joueurs et joueuses du continent. La preuve en a été apportée en mars dernier lors des toutes premières FIFA Series™, six tournois à quatre équipes qui ont permis aux participants d’affronter des adversaires de différentes confédérations. Pour l’Océanie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Vanuatu étaient de la partie.

Gianni Infantino a rappelé que l’OFC disposait désormais d’une place garantie pour la Coupe du Monde de la FIFA™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, et qu’elle tirerait profit des nouvelles compétitions de jeunes, qui auront lieu plus fréquemment et dont le plateau a été élargi. La Nouvelle-Zélande participera aux Tournois Olympiques de Football masculin et féminin de Paris 2024, et sera présente pour la toute la première fois lors de la prochaine Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™, qui aura lieu dans quelques mois en Ouzbékistan. Elle prendra aussi part à la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2024™ en Colombie, où elle y retrouvera les Fidji, nouveaux venus à ce niveau.

"Nous augmentons le nombre d’équipes chez les U-17 et les faisons jouer chaque année, nous augmentons le nombre d’équipes chez les U-20 et les faisons jouer tous les deux ans, nous augmentons la participation des pays de l’OFC... Tout cela aura de vraies répercussions dans vos compétitions, chez les filles comme chez les garçons", a affirmé le Président de la FIFA.

Par ailleurs, le football de clubs bénéficiera de la mise en place d’une ligue professionnelle de l’OFC en 2025.