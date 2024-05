Le Président de la FIFA félicite la Fédération de Football de Grenade à l’occasion de son centenaire

La rencontre s’est déroulée au Kirani James Athletics Stadium, qui doit son nom à l’athlète grenadien champion olympique du 400 m à Londres, en 2012. L’équipe caribéenne comptait dans ses rangs quelques grands noms comme Russell Latapy, Brent Sancho et Shaka Hislop ; du côté du reste du monde, Emmanuel Adebayor, Jay Jay Okocha, Nwankwo Kanu, Anthony Baffoe, Alassane N’Dour, Dwayne De Rosario et Salomon Kalou avaient fait le déplacement.

"J’ai eu le plaisir de me rendre dans votre magnifique pays en 2017. J’y ai été très bien reçu et je garde un vif souvenir votre passion et de votre enthousiasme pour tout ce qui touche au football. Je sais que la Fédération de Football de Grenade travaille dur pour que les jeunes de tout le pays puissent pratiquer notre sport. Je suis heureux de voir que vous avez lancé le programme Football For Schools, qui va faire entrer les joies du football dans vos salles de classe. Grâce au pouvoir du football, vos enfants vont pouvoir acquérir des valeurs importantes qui contribueront à l’avenir du pays."