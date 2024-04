Le Président de la FIFA et son homologue islandais discutent du développement des jeunes et des infrastructures dans le pays

"En tant qu’ancien international, le président Örlygsson sait à quel point il est important de développer le football dès la base. La demande de la KSÍ visant à rejoindre le Programme de développement des talents est clairement une démarche importante dans ce sens." "J’aimerais remercier toutes celles et ceux qui travaillent au développement du football en Islande. La FIFA vous soutiendra toujours afin de faire découvrir le football à toujours plus de jeunes garçons et filles de votre pays."

Avec sa population d’environ 360 000 habitants, l’Islande dispose d’un réservoir de talents limité. Afin d’exploiter au maximum le potentiel footballistique du pays, la KSÍ dirige un programme qui évalue et suit les jeunes garçons et filles âgés de plus de 13 ans dans tout le pays, et en particulier dans les zones reculées. Les plus talentueux d’entre eux sont ensuite invités à participer à des séances d’entraînement régionales dirigées par des experts. Le Programme de développement des talents de la FIFA, mené sous l’égide du directeur du Développement du football mondial de la FIFA, Arsène Wenger, renforcera et améliorera le travail de la KSÍ en favorisant l’échange de connaissances, la formation des éducateurs et l’augmentation des interactions avec les jeunes joueurs et joueuses.